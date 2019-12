Free Fire: l'originale film d'azione Stasera su Rai 4 in prima visione

Anticipazioni TV

Diretto da Ben Wheatley, il film vede protagonisti Brie Larson, Cillian Murphy, Sharlto Copley e Armie Hammer.

Free Fire, il film in onda stasera alle 21.10 in prima visione su Rai4, è un originale action movie che è già diventato cult, diretto dal bitannico Ben Wheatley, autore eccentrico e inconfondibile nelle sue tinte forti, già noto al nostro pubblico per i thriller Kill List e Killer in viaggio.

Forte di un cast ricco di nomi di spicco come Brie Larson, Cillian Murphy, Sharlto Copley e Armie Hammer, Free Fire si contraddistingue per un linguaggio fresco e movimentato, con una forsennata struttura da survival movie in cui l'azione è scandita da continui scontri a fuoco all'interno di uno spazio circoscritto.

Free Fire si è aggiudicato il Grolsch People’s Choice Midnight Madness Award al Toronto International Film Festival nel 2016 e, lo stesso anno, è stato candidato ai British Independent Film Awards per la migliore regia.



Free Fire: Il trailer italiano del film - HD

La trama del film Free Fire

Free Fire, il film diretto da Ben Wheatley, è ambientato nel 1978. Sulle strade di Boston a notte fonda, un camion sfreccia verso l'area portuale scortando due fratelli di origini irlandesi fino al molo. Bernie (Enzo Cilenti), al volante, impreca contro gli altri automobilisti, mentre Stevo (Sam Riley), sul sedile passeggeri, si lecca le ferite riportate nella rissa del giorno prima. Ad attenderli sul luogo dell'appuntamento, Frank (Michael Smiley), cognato di Stevo, il socio in affari Chris (Cillian Murphy) e l'intermediaria Justine (Brie Larson).

Un uomo ben curato, polo e giacca sportiva, si avvicina alla banda per conto del commerciante d'armi che deve incontrare. L'emissario si chiama Ord (Armie Hammer) e terminate le presentazioni, perquisisce i "clienti" in cerca di microfoni nascosti. Controllato che siano tutti puliti, la festa si sposta in un fabbricato abbandonato poco distante. "Fanculo i convenevoli, andiamoci a comprare delle armi", dice Chris. Ma al momento del faccia a faccia con Vernon (Sharlto Copley), il suo braccio destro Martin (Babou Ceesay), e gli scagnozzi Harry (Jack Reynor) e Gordon (Noah Taylor), qualcosa va storto. A Stevo servirà più di uno spinello per riprendersi dalla violenta (eppure spassosa) sparatoria che vede i protagonisti di Free Fire scartare, barcollare, strisciare contro le pareti scrostate, e imbracciare le armi per colpire gli avversari.

La Recensione del film Free Fire

"Poco importa, alla fine, capire in fretta chi rimarrà in piedi per ultimo, chi ha piazzato dei cecchini nascosti, quali rivalità si tramuteranno in sodalizi o viceversa, chi si avvicinerà di più all'unica ragazza della partita, Brie Larson, chi metterà le mani sui soldi e riuscirà a salvare la pelle. Davanti a Free Fire è meglio abbandonarsi al racconto, alla bizzarria dei personaggi, al vetriolo di certe battute buttate lì con rabbia o noncuranza. All'ironia squinternata e sghignazzante di un film che fa precedere l'esplodere delle sue tensioni da una ballad un po' nefasta come "Annie's Song" di John Denver." (Federico Gironi - Comingsoon.it)

