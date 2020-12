Fratelli Caputo: Trama, Cast e Location della nuova Fiction di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci

Anticipazioni TV

Parte in prima serata il 23 dicembre su Canale 5 Fratelli Caputo, nuova serie comedy con Nino Frassica e Cesare Bocci. Il cast, la trama e altre curiosità.

Dopo averci intrigato con le cupe atmosfere del murder thriller Il silenzio dell'Acqua 2, Canale 5 ci rallegrerà le serate delle festività forzatamente casalinghe, con le quattro puntate di Fratelli Caputo, una nuova serie comedy (ed estiva) che andrà in onda il mercoledì a partire dal 23 dicembre alle 21.46. Girata in Puglia, nuova location preferita dello spettacolo italiano, è una serie creata da Valentina Capecci, prodotta dalla Ciao Ragazzi s.r.l. di Claudia Mori e diretta da Alessio Inturri. Fratelli Caputo è interpretato da Nino Frassica, in una rarissima incursione nelle reti Mediaset, e Cesare Bocci. Agli amanti del cinema comico non sfuggirà il riferimento (voluto?) del titolo ai Fratelli Capone interpretati da Peppino De Filippo e Totò in Totò, Peppino e... la malafemmina. Speriamo che sia di buon auspicio.

Fratelli Caputo: la trama ufficiale

Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome! Si, perchè i due sono fratellastri, entrambi figli del più amato sindaco di Roccatella e che in quel paesino siciliano ha sposato Agata (Aurora Quattrocchi) ed avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, a Milano ha conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini), da cui ha avuto il secondo figlio, Alberto, e in Sicilia non ci è più tornato... Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre non ha mai cercato di attenuare. Alberto, invece, ha avuto un padre, una famiglia felice, una formazione universitaria... insomma tutto ciò che a Nino è stato negato. Ed ecco che ora i due si fronteggiano come candidati alla poltrona di sindaco a Roccatella: i guai sono assicurati!

Tenetevi pronti! 👉 Su #Canale5 stanno arrivando Nino e Alberto, i #FratelliCaputo, un tempo divisi tra nord e sud, ora uniti sotto lo stesso tetto... al sud! 😂 Quattro divertenti appuntamenti a partire da mercoledì 23 in prima serata 🤩 Nino Frassica #CesareBocci regia di Alessio Inturri Pubblicato da Fiction Mediaset su Venerdì 18 dicembre 2020

Fratelli Caputo: le location

Anche se ambientato in una location siciliana, Fratelli Caputo è stato girato interamente in Puglia, che vediamo sempre più spesso sul grande e piccolo schermo, col sostegno dell'Apulia Film Commission. La serie è stata girata nelle bellissime località del Salento, per la precisione a Nardò. Ostuni, Santa Maria al bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro, tra il marzo e l'agosto 2019.

Fratelli Caputo: il cast

Oltre ai protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci, che non hanno certo bisogno di presentazione, nel ruolo della madre di Nino troviamo Aurora Quattrocchi, che nella realtà ha solo 7 anni più di lui, attrice palermitana che ricordiamo tra l'altro in Mery per sempre e Ragazzi fuori, dove era la madre di Mery, in Malèna, Nuovomondo e nella serie tv La mafia uccide solo d'estate, dove ha interpretato Nonna Ninetta. Anna Teresa Rossini, marchigiana, di formazione teatrale (ha debuttato a teatro nell'Orlando Furioso di Luca Ronconi), ha il ruolo della mamma di Alberto. Ci sono poi Sara D'Amario, Riccardo De Rinaldis e gli attori pugliesi Carmela Vincenti, Mimmo Mancini e Fabrizio Buompastore. Guest star d'eccezione è Red Canzian, storico componente dei Pooh, che interpreta sé stesso, e ha condiviso questa foto dal set per testimoniare il suo esordio.