Fratelli Caputo: anticipazioni sulla trama della quarta e ultima puntata in onda l'8 gennaio

Anticipa la conclusione con la quarta puntata, venerdì 8 gennaio, la divertente saga di Fratelli Caputo su Canale 5, con Nino Frassica e Cesare Bocci.

Sta per concludersi la prima stagione (ma al momento non sapremo se ci sarà un seguito) della miniserie comica Fratelli Caputo, in onda su Canale 5 in prima serata. La quarta e ultima puntata va infatti in onda stasera 8 gennaio alle 21.45 e vedremo come si concluderanno le vicende tragicomiche di Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci), fratellastri a 50 anni, per parafrasare il titolo di un film americano. Il cast della serie è particolarmente brillante: Sara D’Amario interpreta la moglie di Alberto, la milanese Patrizia, con verve e credibilità, Aurora Quattrocchi è straordinaria nel ruolo di Agata, l’agguerrita madre di Nino, ma sono bravi anche i giovani attori e molto curati anche i personaggi minori. Per non parlare delle splendide ed estive location pugliesi, che nella finzione sono il paesino siculo di Roccatella. Anche se a dare vivacità al tutto, ovviamente, sono gli scontri tra i due fratelli, il siciliano e il milanese. Vediamo dunque dove siamo arrivati e cosa si prevede per l’ultima puntata.

Fratelli Caputo: cosa è successo nella puntata del 6 gennaio

Mentre continuano gli imbrogli e le schermaglie di Nino per impedire la costruzione del mercato ittico approvata dalla Regione, che esproprierebbe il terreno di Agata, arriva a sorpresa a Roccatella la madre di Alberto, che si trova di fronte all’odiata rivale. In un doloroso confronto Agata rivela, davanti ai rispettivi figli, di aver ricevuto molte lettere di Calogero pentito che la implorava di riprenderlo, ma di aver sempre rifiutato di accoglierlo e perdonarlo. Di conseguenza entrambe le donne sono state infelici. Dopo la partenza della suocera, continuano le prove segrete di Andrea, che con l'aiuto di Nino incide un nastro da inviare a un talent show, e le ripetizioni date a Barbara da Simone, che rivela un lato che colpisce la ragazza. Patrizia, sempre più a suo agio a Roccatella, decide di mettere su un “business” grazie alle borse tessute a mano da Carmela, la spasimante di Nino, che hanno un incredibile successo tra le signore della Milano bene. Anche Agata vuole una fetta dei guadagni in cambio dell’aiuto logistico. Alla fine, ad Alberto viene comunicato da un amico consigliere che la Regione ha cancellato il progetto del mercato ittico ma vuole costruire un gigantesco resort sul terreno di Agata. Nonostante le minacce, il sindaco è deciso ad opporsi allo scempio.

Fratelli Caputo: anticipazioni della quarta e ultima puntata in onda l’8 gennaio

Le anticipazioni sull’ultima puntata vedono Alberto, come se non avesse già abbastanza problemi, scoprire il segreto del figlio Andrea, ovvero che il ragazzo non ha la minima intenzione di seguire le sue orme e diventare commercialista, ma preferisce una carriera musicale. Nonostante l’affetto che li lega, ma che è temperato dalle concrete rivalità, Nino è più deciso che mai a far tornare il fratello a Milano e presenta una mozione di sfiducia alla sua giunta.

Se avete perso i precedenti episodi di Fratelli Caputo, vi ricordiamo che potete recuperarli su Mediasetplay.