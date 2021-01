Fratelli Caputo: anticipazioni sulla terza puntata in onda il 6 gennaio su Canale 5

Anticipazioni TV

Dopo il successo delle prime due puntate, torna alle 21.45 il 6 gennaio l'appuntamento con la miniserie comica di Canale 5 Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci. Le anticipazioni sulla terza puntata.

Continua con la terza puntata, in onda stasera 6 gennaio alle 21.45 su Canale 5 la divertente saga di Fratelli Caputo, la miniserie in quattro puntate che ci racconta le vicende tragicomiche di due fratellastri che si conoscono dopo 50 anni e si trovano a convivere e a confrontarsi sull'amministrazione del paesino siciliano di Roccatella, di cui il fratello venuto dal Nord diventa sindaco, come un tempo lo era stato il padre di entrambi. Interpretato da un cast molto affiatato, a partire dai protagonisti Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci), Fratelli Caputo si è saputo conquistare la simpatia del pubblico. Vediamo di ricordare cosa è successo nella scorsa puntata e di darvi qualche anticipazione sulla trama di stasera.

Fratelli Caputo: dove eravamo rimasti...

Nella seconda puntata di Fratelli Caputo ne sono successe davvero di tutti i colori. Nino tenta di salvare il terreno della madre, destinato all'esproprio perché scelto dalla regione come sito del mercato ittico, con un escamotage: con l'aiuto dei suoi artisti preleva dalle casse del museo locale dei “cocci” antichi e ce li seppellisce, trasformandolo in sito archeologico, così che la madre possa avere un congruo indennizzo. La scuola del paese sta per crollare e la moglie del sindaco Alberto, Patrizia (Sara D'Amario), ha l'idea di organizzare una serata di raccolta fondi tra i ricconi del paese. Manca però un nome di richiamo, finché non viene citato Red Canzian, di cui Nino si spaccia per amico. Scoperto che si esibirà in un paese non lontano, Patrizia col figlio minore e Nino partono per ingaggiarlo, ma solo un imbroglio che coinvolge a sua insaputa il bambino convincerà l'ex Pooh a partecipare. Alla serata Barbara, la figlia di Alberto e Patrizia, si presenta ubriaca con Simone, scritturato da Nino per fingersi coatto, provocando un vero scandalo. Alla fine il ragazzo, che è in realtà serio e studioso, viene assunto per darle ripetizioni. Nel frattempo Nino scopre le doti canore di Andrea (Riccardo De Rinaldis), il figlio maggiore del fratello, che non vuole fare il commercialista ma non ha il coraggio di dirlo al padre. Lo mette alla prova e lo incoraggia a continuare. La mostra dei reperti archeologici rinvenuti nel campo di Agata viene annullata quando si fa vivo lo studioso che li aveva ritrovati e catalogati molti anni prima. Alberto è furibondo con Nino, ma quando un energumeno che aveva tentato invano di corromperlo lo aggredisce, è il fratello che lo salva, prendendosi una bastonata al posto suo.

Fratelli Caputo: anticipazioni sulla puntata del 6 gennaio

Dopo le movimentate vicende della seconda puntata, le anticipazioni sulla trama della terza vedono un altro arrivo all'orizzonte, che minaccia di sconvolgere ancora di più la precaria pace tra le due famiglie di Caputo conviventi. Da Milano arriva infatti la rivale di Agata, Franca (Anna Teresa Rossini), la donna per cui Calogero Caputo lasciò la moglie siciliana e il piccolo Nino. Si scatena immediatamente la guerra tra Agata e Franca, fino a che la prima ad un certo punto rivela che il marito tanti anni prima le aveva chiesto di riprenderlo con sé e che era stata lei a rifiutare la riconciliazione. La rivelazione crea scompiglio nelle famiglie e tra i fratelli, ma alla fine li avvicina, dato che i due, stanchi delle bugie materne, si coalizzano per capire cosa è davvero successo. Nel frattempo Andrea, grazie a Nino, partecipa intanto a un talent canoro. Nino e Giacomo, il nipote più piccolo, presentano insieme uno spettacolo al quale interviene a sorpresa Agata, che chiede a Franca di mettere fine alla loro faida.

