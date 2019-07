First Man con Ryan Gosling per ricordare lo sbarco sulla Luna, in prima visione su Sky

Anticipazioni TV

Il film di Damien Chazelle è la ricostruzione meticolosa di un'esperienza che coinvolse davvero tutto il mondo.

All'indomani del 50° anniversario di quel fatidico 20 luglio 1969, giorno dello sbarco sulla Luna, Sky Cinema Due offre alle 21:15 la prima visione di First Man - Il primo uomo con Ryan Gosling, che porta sullo schermo Neil Armstrong, diretto dal Damien Chazelle che l'ha portato alla gloria con La La Land.

Il lungometraggio si concentra su tutto il percorso, psicologico, fisico e familiare, che porta Armstrong e gli altri membri dell'equipaggio a sottoporsi al programma Gemini e ad affrontare lo storico viaggio sull'Apollo 11: non solo una storia di coraggio, ma una vicenda di professionalità, curiosità e forse qualcosa di più. Forte è nel film la presenza-assenza della piccola figlia di Neil, scomparsa prematuramente, e si fa strada sottotraccia l'idea che il tragitto verso la Luna sia un tragitto verso un senso dell'esistenza che sfugge di mano. Notevole anche la performance di Claire Foy, candidata come miglior attrice non protagonista ai Golden Globe, interprete della moglie di Neil.

Così Ryan Gosling ha raccontato il suo impegno nel portare sullo schermo una figura così nodale per il XX secolo: "Per interpretare Neil i miei riferimenti sono stati i suoi figli e l’ex moglie. Ho parlato con le persone che lo conoscevano e ho frequentato il suo museo. Neil era una persona molto umile, volevo trasmettere le sue emozioni, quello che provava realmente".



First Man - Il Primo Uomo: Clip Prima Visione TV su Sky

