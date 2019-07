Fiore del deserto sulla modella Waris Dirie in onda stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Liya Kebede porta sullo schermo la vita della modella, segnata dall'infibulazione, alle prese con la cultura occidentale.

Fiore del deserto (2009), storia vera della modella somala Waris Dirie, va in onda stasera su Canale 5 alle 21:20. A portare sullo schermo Waris c'è un'altra modella e attivista: Liya Kebede, affiancata sullo schermo da Sally Hawkins e Timothy Spall. Si tratta di un biopic molto onesto e schietto, seppur alleggerito da venature di commedia.

Waris, figlia di una famiglia nomade somala, subisce a tre anni l'infibulazione. Promessa in sposa da adolescente a un pastore, decide di fuggire e per alterne sorti si ritrova a Londra ultraventenne, praticamente non sapendo una parola di inglese. Una ballerina (Sally Hawkins) l'aiuta, mentre viene notata da un celebre fotografo (Timothy Spall) che la renderà una top model. L'integrazione sarà difficile, perché il trauma fisico e la distanza culturale peseranno sempre, ma Waris combatterà per sensibilizzare l'opinione pubblica al calvario subito dalle donne come lei.