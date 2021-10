Fino all'ultimo Battito, Tutte le Anticipazioni sulla terza puntata di Stasera della Fiction

Anticipazioni TV

Si complicano sempre di più le giornate in ospedale e a casa dei protagonisti di Fino all'ultimo battito, fiction di prima serata di Rai1. Le anticipazioni sulla terza serata, quella di stasera.

Siamo arrivati alla terza puntata di Fino all'ultimo battito. Vi presenteremo tutte le anticipazioni della fiction di prima serata di Rai1, che torna stasera con ancora nuovi colpi di scena, che rendonoancora di più complicato e interessante il rapporto fra i tre protagonisti: Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Diego Mancini è un cardiochirurgo apprezzato e molto serio che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Una lavorazione non facile, quella di Fino all'ultimo battito, come il protagonista Marco Bocci ha raccontato alla stampa. "Raccontiamo la professione medica, che è fondamentale per la storia, ma le dinamiche emotive sono umane. Non ho mai lavorato per un progetto così grande. Credo che terminare questo lavoro sia stata un'impresa eroica. Abbiamo girato nel momento peggiore peggiore della pandemia, in 22 settimane, di cui 21 in zona rossa, rispettando le normative, quindi tutti chiusi in hotel in quarantena, con tamponi vari. Ci guardavamo pensando che non ce l'avremmo mai fatta. Una serie con 12 episodi in 6 serate, in 22 settimane. Ci sono stati momenti in cui ero scoraggiato. Invece alla fine siamo arrivati alla fine. Quando fatichi così tanto aumenta il senso di responsabilità verso la serie, ma anche tutte persone che ci lavorano. Condividevamo ogni paura e in maniera costruttiva ogni scena per il giorno dopo. Ne discutevamo pure troppo a volte. Ho ricordi quindi anche positivi del confinamento, un'esperienza così straniante, da isolati."

Le Anticipazioni sulla puntata di Stasera di Fino all'ultimo Battito

Cosimo riesce a scagionare Diego da tutte le accuse del pm, grazie a uno stratagemma studiato nei minimi dettagli. Ovviamente il cardiochirurgo, a causa di questo ulteriore aiuto da parte del boss, sarà ancora più in debito con lui. Intanto Patruno si sente male e Rosa decide di chiamare Diego, che dovrà fargli una trasfusione di sangue per salvargli la vita.

Intanto Elena viene a sapere che sua figlia Anna sta aiutando Mino Patruno a organizzare una campagna sui social. La donna, quindi, informa Diego che andrà su tutte le furie e intimerà la figlia di chiudere ogni rapporto con il nipote del boss. Nel mentre Mino, che ha lo stesso gruppo sanguigno di suo nonno, decide di donargli il sangue per salvargli la vita. Sarà Diego a occuparsi della trasfusione, senza farsi vedere da Mino, in quanto il giovane potrebbe riferire tutto ad Anna.