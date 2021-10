Fino all'ultimo Battito, Tutte le Anticipazioni sulla Puntata Finale di Stasera della Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

La fine è giunta. Attesa serata finale per Fino all'ultimo battito, la fiction di successo di Rai1. Tutte le anticipazioni sull'appuntamento con la soluzione di una sfida per la carriera e la famiglia del dottor Mancini interpretato da Marco Bocci.

I nodi verranno al pettine, stasera, nella sesta e ultima serata di Fino all'ultimo battuto, la fiction in onda stasera, giovedì 28 ottobre, in prima serata su Rai1. Una co-produzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

Fino all’ultimo battito racconta la battaglia disperata di un uomo che, pur di salvare il figlio, commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Diego cerca una soluzione ma si ritrova in una spirale infernaleche lo trascina semprepiù in basso, intrappolato in un ricatto più grandeche arriva a minacciare suamoglie e isuoi figlida vicino.

Una fiction che è la storia di un uomo impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena. Il racconto di un uomo che rischia di perdere tutto e che si trova ad affrontare un conflitto tra etica e sentimenti.

Fino all'ultimo Battito, Tutte le Anticipazioni sulla Sesta Puntata di Stasera della Fiction di Rai1

Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c'è di mezzo Cosimo! Diego deve operarlo d'urgenza, l'uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall'idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia.

Nel frattempo, Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l'intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita.