Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni della Fiction

Anticipazioni TV

Un genitore alle prese con un dubbio etico legato alla sua professione di medico e alla famiglia in Fino all'ultimo battito, fiction che apre la nuova stagione di Rai1 ogni giovedì in prima serata. Tutte le anticipazioni.

Un grande conflitto etico, un dubbio che perseguita il protagonista di Fino all’ultimo battito, fiction che inaugura la duo stagione su Rai 1. In onda da stasera 23 settembre, in prima visione e prima serata per sei appuntamenti e dodici episodi. Una co-produzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

Fino all’ultimo battito racconta la battaglia disperata di un uomo che, pur di salvare il figlio, commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Il racconto di un uomo che rischia di perdere tutto e che si trova ad affrontare un conflitto tra etica e sentimenti.

Girato durante la pandemia, ventiuno settimane su ventidue in zona rossa, in Puglia, ed è stato portato a termine grazie al grande impegno e la passione di troupe e cast, che hanno costruito una vera comunità chiusa insieme a condividere set e vita al di fuori. Così commenta il dubbio etico che tormenta il suo personaggio, il dott. Mancini, Marco Bocci. "Avrei fatto la stessa scelta del personaggio anche io, nonostante durante la storia molte persone vengano coinvolte e non puoi che metterla in discussione. Perché vedi cosa ha provocato negli altri, che subiscono le scelte di Diego Mancini. Come attore non posso giudicare il personaggio che interpreto, altrimenti inizierei già a prenderne le distanze. Sarebbe come andare contro me stesso. Qui il suo atteggiamento è da essere umano, non quasi da supereroe come altri miei personaggi interpretati in passato. Ha il terrore, il dubbio su cosa fare".

Le anticipazioni sulla prima puntata di Fino all'ultimo battito

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di Cardio chirurgia. È innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41 bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà, Diego perderà tutto.

Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l’efferato criminale.