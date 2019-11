Film persi al Cinema? Potete vederli Stasera in TV!

Anticipazioni TV

3 film, usciti più o meno recentemente, che forse non siete riusciti a vedere in sala e che vi consigliamo di recuperare in TV Stasera, Martedì 19 novembre 2019.

Il primo dei film in onda oggi che vi suggeriamo di recuperare è quello in onda in prima serata, alle 21.10, su Rai Movie. Si tratta di Gli ultimi saranno ultimi, la commedia drammatica (forse più drammatica che commedia) che Massimiliano Bruno, uno dei più apprezzati attori, sceneggiatori e registi italiani degli ultimi anni, ha tratto dalla sua omonima pièce teatrale. Realizzato nel 2015, il film del regista del recente Non ci resta che il crimine, vede protagonisti Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada e Stefano Fresi, e racconta una storia attuale: quella di una giovane donna progressivamente allontanata dai diritti fondamentali, primo tra tutti quello al lavoro, perché "colpevole" di essere rimasta incinta. Un film che racconta la ribellione di una donna privata della sua dignità e che in certi momenti è un vero e proprio pugno nello stomaco ma "che si concede comunque diverse pause di leggerezza".



Gli ultimi saranno ultimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Amore e inganni è il secondo film che vi segnaliamo tra quelli in onda stasera in tv in prima serata. Lo potete vedere (o rivedere) in onda a partire dalle 21.15 su Rai 5. Il film, ispirato a un racconto della più celebre delle scrittrici britanniche della fine del XVII e inizio XIX Secolo, Jane Austen, vede nel suo cast Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Morfydd Clark, Jenn Murray e Stephen Fry, e racconta le vicende di Lady Susan Vernon, giovane vedova la cui bellezza e potere di seduzione non hanno pari nell'alta società inglese della sua epoca. quando la sua reputazione e la sua situazione finanziare si degradano, la donna si mette alla ricerca di un ricco marito, per lei e per sua figlia adolescente. Spalleggiata dalla sua migliore amica Alicia, americana in esilio, Lady Susan sfoggia tutto il suo diabolico ingegno per raggiungere il suo obiettivo, puntando due possibili pretendenti: l'affascinante Reginald e Sir James Martin, un ricco aristocratico, tanto ricco quanto stupido...



Amore e inganni: Il trailer italiano del film - HD

Il terzo e ultimo film che vi consigliamo stasera in tv è quello in onda in seconda serata, alle 23.25 su Rai 4. ed è il meno recente dei tre. Moon, uscito al cinema 10 anni fa, nel dicembre del 2009, segno il sorprendente esordio alla regia di Duncan Jones, figlio di David Bowie. Il thriller fantascientifico vedeva protagonista assoluto uno straordinario Sam Rockwell nei panni di un astronauta in missione sulla Luna, dove vive in completa solitudine da oltre 3 anni. Proprio mentre il suo incarico sta per giungere a termine e il suo tanto sognato ricongiungimento con la sua famiglia sulla Terra si avvicina, l'uomo inizia a vedere e sentire cose strane...

Presentato a innumerevoli Festival Internazionali, il film ricevette molte prestigiose candidature e ottenne il Premio Bafta (gli oscar inglesi) per il miglior regista esordiente..



Moon: Il trailer del film

Questi qui sopra sono i tre film che vi suggeriamo di vedere Stasera in TV. Ma come sempre, il palinsesto dei canali in chiaro e a pagamento, in prima e seconda serata è ricco di tanti altri titoli. Tutti i Film Stasera in TV, li trovati qui nella nostra Guida TV completa.