Felicissima sera, stasera lo Show di Pio e Amedeo: Ecco tutti gli Ospiti

Bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 21:45 per vedere Felicissima sera, un nuovo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo. Scopriamo in anticipo chi saranno i loro ospiti.

Va in onda stasera venerdì 23 aprile alle 21:45 su Canale 5, in prima serata, la seconda puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo. È dunque il momento di rilassarsi sul divano e godersi lo spettacolo, pensato e condotto dai due brillanti e comici protagonisti. Il varietà di intrattenimento questa sera è in mano a Pio e Amedeo.

Cosa vedrete in Felicissima Sera? Grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo, pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro abituale leggerezza. Felicissima Sera è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i le parti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di dello show, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

Felicissima Sera: gli Ospiti della Seconda Puntata di Stasera 23 aprile

Nella secondo appuntamento di questa sera 23 aprile 2021 con Felicissima Sera, i padroni di casa daranno il benvenuto ai nuovi ospiti. La serata sarà dunque impreziosita dalla presenza sotto i riflettori dello studio televisivo di Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Francesco Totti, Umberto Guidoni e Aleandro Baldi.

Non ha certo bisogno di presentazioni Claudio Baglioni, artista tra i più amati della musica italiana con un'estensione vocale di ben tre ottave, nonché direttore artistico del Festival di Sanremo per le edizioni 2018 e 2019. Achille Lauro è invece il nuovo che avanza, un incredibile talento che eleva la sua musica con performance dal forte impatto visivo. Allo stesso modo, Malika Ayane si è messa in luce proprio all'ultimo Festival di Sanremo cantando Ti piaci così. Restando sempre in ambito musicale, sarà un grande piacere ritrovare l'apprezzato cantautore Aleandro Baldi. Francesco Pannofino con la sua inconfondibile voce che presta ad attori come George Clooney e Denzel Washington, tornerà presto nella quarta e nuova stagione della serie cult Boris per riprendere il ruolo del regista René Ferretti.

Mentre la moglie Ilary Blasi è impegnata nella conduzione dell'Isola dei Famosi, Francesco Totti si garantisce anche lui un posto da prima serata televisiva grazie a Pio e Amedeo. Possiamo ripercorrere la storia di Totti nella serie Speravo de morì prima, in onda su Sky. Infine spazio allo spazio, con l'astronauta, astrofisico e scrittore Umberto Guidoni.

Felicissima Sera: un successo di ascolti lo show di Pio e Amedeo

Alla fine della prima puntata Pio e Amedeo devono aver senz'altro stappato una bottiglia di champagne. Su Canale 5 la scorsa settimana gli spettatori che hanno scelto di trascorrere la serata con il programma di Mediaset sono stati oltre 4 milioni di spettatori, pari a poco più del 20% di share, e con picchi di 5,5 milioni davanti alla tv. In sostanza, Felicissima Sera è stato il programma più visto di quella serata e non c'è motivo di dubitare che anche questo nuovo appuntamento non possa replicare quel successo.

La seconda puntata di Felicissima Sera va in onda stasera venerdì 23 aprile alle 21:45 su Canale 5.