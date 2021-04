Felicissima sera, stasera l'ultima puntata dello Show di Pio e Amedeo: Ecco tutti gli Ospiti

Anticipazioni TV

Stasera su Canale 5 alle 21:45 andrà in onda la terza puntata di Felicissima sera, ultimo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo. Scopriamo in anticipo chi saranno i loro ospiti.

Va in onda stasera venerdì 30 aprile alle 21:45 su Canale 5, in prima serata, la terza e ultima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo. Il relax nel salotto di casa è garantito con il varietà dei due brillanti intrattenitori che avranno al loro fianco una buon parterre di ospiti illustri. Se lo consentite, la vostra serata è dunque in mano a Pio e Amedeo.

Cosa vedrete in Felicissima Sera? Grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo, pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro abituale leggerezza. Felicissima Sera è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i le parti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di dello show, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

Felicissima Sera: gli Ospiti dell'Ultima Puntata di Stasera 30 aprile

Pio e Amedeo arrivano così alla terza e ultima puntata del loro irriverente show su Canale 5. Gli ospiti di questa sera che vedremo sul palco di Felicissima Sera sono: Eros Ramazzotti, Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Malena, Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Non ha certo bisogno di presentazioni Eros Ramazzotti che da oltre trent'anni calca la scena musicale italiana. Le note della serata non saranno una sua esclusiva però. Due artiste femminili sono pronte a esibire il loro talento che già ben conosciamo: Noemi e Nina Zilli canteranno ognuna un proprio pezzo. Sul fronte della recitazione, sono tre gli attori attesi: Francesco Pannofino, Laura Chiatti e Raoul Bova, che in questo momento stiamo vedendo il mercoledì sempre su Canale 5 nella fiction Buongiorno Mamma.

Si uniscono ai suddetti artisti anche Malena, pornodiva vista più volte in programmi televisivi tra cui L'Isola dei Famosi 12, e il matematico, logico, saggista e accademico italiano Piergiorgio Odifreddi.

Felicissima Sera: un successo di ascolti lo show di Pio e Amedeo

Il grande successo delle prima due serate di Felicissima Sera, che hanno superato i 4.000.000 milioni di spettatori e il 21% di share, In sostanza, Felicissima Sera è stato il programma più visto di quella serata e non c'è motivo di dubitare che anche questo nuovo appuntamento non possa replicare quel successo.

L'ultima puntata di Felicissima Sera va in onda stasera venerdì 30 aprile alle 21:45 su Canale 5.