Fatma Toptas da Cherry Season a Mr Wrong: tutto sul personaggio di Cansu Akman

Nel cast di Mr Wrong anche la bella Fatma Toptas, volto noto di Cherry Season, che torna su Canale con il ruolo di Cansu Akman.

C’è grande attesa per il debutto su Canale5 di Mr Wrong, la nuova Soap con Can Yaman e Ozge Gurel. Nel cast della Soap turca c’è anche un volto noto di Cherry Season. Stiamo parlando di Fatma Toptas, che in Bay Yanlis interpreta la bella Cansu Akman. Conosciamo meglio la vita privata e la carriera dell’attrice, e la storia del personaggio che diventerà uno dei preferiti del pubblico.

Mr Wrong, nel cast anche Sibel di Cherry Season

Tra pochissimi giorni debutterà su Canale 5 la nuova soap con Can Yaman e Ozge Gurel, Mr Wrong. La serie tv è incentrata sulla storia d’amore tra Ozgur Atasoy e Ezgi Inal, che si incontrano per caso durante un giorno di pioggia a Istanbul e finiscono con lo stringere un patto che li legherà per sempre. L’amicizia, che si trasformerà in amore, tra i due protagonisti di Bay Yanlis sarà possibile anche grazie alla cugina di Ezgi, Cansu Akman. Sarà lei, infatti, ad ospitare la protagonista nella sua lussuosa casa, sperando di alleviare le sue pene d'amore dopo la rottura con Soner. Cansu lavora in una delle cliniche più rinomate della città, e si occupa di gestire appuntamenti e promuovere l’azienda.

La giovane è elegante e sempre molto curata, ha una vera fobia per l’acqua ed è legata sentimentalmente al dottore Levent Yazman. Quest’ultimo, tuttavia, terrà nascosta la sua relazione con Cansu alla piccola figlia, ancora scossa per il divorzio dei suoi genitori, e questo creerà non pochi problemi di coppia. Insieme a Deniz, Cansu sarà la confidente numero uno di Ezgi e testimone dell’amore che nascerà con il vicino di casa Ozgur.

Mr Wrong, chi è Fatma Toptas?

Cansu Akman è interpretata dalla talentosa Fatma Toptas, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Sibel in Cherry Season. L’attrice è nata il 25 novembre 1982 a Mersin, Turchia, e sin dall’infanzia si appassiona alla recitazione. Riceve una formazione teatrale, studiando alla Müjdat Roving Art Center e inizia la sua carriera nel 2007. La fama arriva grazie a Cherry Season e continua poi con altri ruoli di rilievo. Dal profilo Instagram di Fatma si può evincere il grande amore che l’attrice nutre per gli animali e per il suo compagno Gürkan Topçu, al quale è sentimentalmente legata dal 2016. Si vocifera che la chiusura anticipata di Mr Wrong sia dovuta ad una furiosa discussione tra la Toptas e Ozge Gurel, ma la notizia non è mai stata confermata.