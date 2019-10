Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Il Film Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Omar Sy e la piccola Gloria Colston sono i protagonisti di questa commedia francese agro-dolce in onda alle 21.20 su Canale 5.

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, il film in onda stasera, mercoledì 2 ottobre 2019, alle 21.20 su Canale 5, è una commedia dolce amara del 2016 scritta e diretta da Hugo Gélin, con protagonista Omar Sy, l'attore francese di origini senegalesi e mauritane, divenuto una star, non solo in patria ma in tutto il mondo grazie all'enorme successo del film Quasi amici.

Ad affiancarlo nel cast del film Clémence Poesy (la Fleur Delacour della saga di Harry Potter) e la piccola Gloria Colston (oggi 15 enne).



Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Il trailer italiano del film - HD

Liberamente ispirato a un film messicano del 2013 No se aceptan devoluciones (letteralmente "non si accettano restituzioni") scritto, diretto e interpretato da Eugenio Derbez, Famiglia all'improvviso vede protagonista Samuel (Omar Sy), che vive la sua vita da scansafatiche, donnaiolo e festaiolo, nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme (Clémence Poesy) gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria (Gloria Colston) sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite...

"Risate non troppo originali si mischiano a toni drammatici in una commedia dolce amara che fa sorridere grazie a una certa grazia e interpreti a cui ci si affeziona, ma lascia perplessi per un certo sentimentalismo stonato nell'affrontare gli imprevisti che la vita pone di fronte alla colorata famiglia in trasferta londinese. " Leggi la recensione completa di Famiglia all'improvviso.

