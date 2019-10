Fake - La fabbrica delle notizie: stasera la seconda puntata su Nove

Anticipazioni TV

In seconda serata il nuovo programma dedicato alla disinformazione.

Stasera, mercoledì 30 ottobre, alle 23.30 su Nove, va in onda Fake - La fabbrica delle notizie, il primo programma dedicato integralmente allo smascheramento delle fake news. Conduce la giornalista Valentina Petrini, affiancata da Michelangelo Coltelli e David Puente.

Fake - La fabbrica delle notizie, anticipazioni

L’obiettivo del programma è quello di smascherare le bufale e di dotare la gente di strumenti utili per capire chi e cosa si nasconde dietro tutta la disinformazione che circola oggi. Conduce la giornalista Valentina Petrini, aiutata da due fact checker: in studio Michelangelo Coltelli - fondatore di Butac-Bufale un tanto al chilo - e dietro le quinte David Puente - consulente di comunicazione e giornalista di Open - oltre ad una redazione di reporter agguerriti e ospiti ogni settimana diversi.

Durante ogni puntata, le notizie più interessanti, veicolate dai media tradizionali e dai social network, sono commentate da alcuni dei protagonisti del mondo dell’informazione. Gli ospiti della seconda puntata sono il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e la Iena Giulia Innocenzi. Si parte dall’omicidio di Luca Sacchi a Roma, per una verifica sui fatti in seguito al botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sui presunti tagli alla sicurezza. Tra gli altri temi affrontati: le fake news su Greta Thunberg e sui cambiamenti climatici; Avaaz, Ong istituita a New York, che promuove attivismo su tematiche quali ecologia, diritti umani, povertà, riciclo di followers; l’inchiesta Sexy Camera sui profili di ragazze che in rete offrono servizi sessuali, ma che in realtà nascondono ricatti; la confessione di una vittima di bufale oggi minacciata di morte.

Fake - La fabbrica delle notizie inizia stasera alle 23.30 su Nove.