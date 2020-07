Ennio Morricone, Sky dedica al Maestro 24 ore: si comincia con C'era una volta in America

Anticipazioni TV

Il ricordo dello scomparso Ennio Morricone inizia su Sky Cinema Due con C'era una volta in America, ecco come proseguirà.

Dopo la morte di Ennio Morricone, Sky dedica 24 ore al Maestro compositore, uno dei più grandi autori di musica cinematografica (e non) in Italia e nel mondo: apripista dei film proposti, visionabili anche on demand e in streaming su Now TV, sarà alle 21:15 di stasera 6 luglio su Sky Cinema Due C'era una volta in America di Sergio Leone. Seguiranno i due atti di Novecento.

Domani 7 luglio la "Trilogia del Tempo" di Leone continuerà di mattina con C'era una volta il West e Giù la testa, e a mezzogiorno sarà la volta del forte e dinamico Gli intoccabili di De Palma, con la "Trilogia del Dollaro" a seguire, cioè Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo.

In prima serata invece, sempre su Sky Cinema Due, saranno proposti The Hateful Eight di Tarantino, La chiave di Brass, Nel centro del mirino con Clint Eastwood e Il mio nome è nessuno di Tonino Valerii (ancora con Henry Fonda).

Ricordiamo inoltre che su Sky Cinema Due e Sky Arte, stasera e domani sera alle 21 sarà riproposta l'intervista a due con Morricone e Giuseppe Tornatore, girata nel 2016 e curata da Francesco Castelnuovo, un'occasione per approfondire le ispirazioni del grande autore.