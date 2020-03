Emergenza Coronavirus: stasera su Rai3 lo Speciale di PresaDiretta

Anticipazioni TV

Coronavirus: la sfida dell'Italia, stasera su Rai3 lo Speciale di Presa Diretta sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l'Emergenza Covid 19.

Con lo Speciale Coronavirus: la sfida dell'Italia torna stasera, mercoledì 25 marzo, alle 21.20 su Rai3, PresaDiretta, una puntata speciale della squadra di Riccardo Iacona sull’Emergenza che stiamo tutti vivendo oggi. Un approfondimento a tutto campo sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro il contagio da Covid 19, sul piano sanitario, scientifico e su quello economico, in Italia e nel resto del mondo.

Ecco di cosa si parlerà stasera nella puntata speciale di PresaDiretta

Le storie e le testimonianze dei medici dalla prima linea del fronte che tutti i giorni combattono contro il virus. Le misure economiche straordinarie varate dal Governo. La corsa contro il tempo del mondo scientifico per arginare il contagio e trovare soluzioni. La società civile che reagisce e gli amministratori locali impegnati nel contrasto all’emergenza sanitaria.

L’Europa e il mondo intero che corrono ai ripari e seguono il modello italiano per fronteggiare la pandemia. Testimonianze, storie, ospiti in collegamento e interviste con Riccardo Iacona, in diretta, per una serata speciale di approfondimento sull’epidemia che ha cambiato le nostre vite.

Non perdete l'appuntamento con PresaDiretta, in onda stasera su Rai 3 alle 21.20