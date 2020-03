Emergenza Coronavirus: stasera a Dritto e Rovescio su Rete 4

Anticipazioni TV

Nuova appuntamento con l'informazione, stasera su Rete 4, Paolo del Debbio e i suoi ospiti parleranno di Coronavirus.

Stasera, giovedì 19 marzo 2020, andrà in onda su Rete 4, il nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo del Debbio.

Secondo anticipazioni si tratterà di una nuova puntata dedicata interamente all'Emergenza Coronavirus in Italia, dove attualmente si contano più di tremila morti, con un picco di oltre quattromila contagiati solo nella giornata di oggi e focolai attivi in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ma fulcro dell'appuntamento non saranno solo i drammatici numeri prodotti della Pandemia nel nostra paese, sotto la lente di del Debbio e dei suoi ospiti anche l'azione del Governo che ha annunciato ulteriori restrizioni, vista l'incapacità delle misure prese finora di arginare il contagio.

E ancora, l'abisso in cui sta sprofondando l'economia de nostro paese, si poteva fare diversamente? E con medici e specialisti si proverà a fare il punto per capire se è possibile prevedere una durata dell'Epidemia e la fine dell’Emergenza. A questa ed ad altre domande cercheranno di rispondere gli ospiti della serata.

Dritto e Rovescio andrà in onda stasera, su Rete 4, alle 21.25.