Emergenza Coronavirus, Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle Signore: "io resto a casa!"

Scopriamo come passa il tempo il bell'attore de Il Paradiso delle Signore, costretto a casa per l'emergenza del Coronavirus.

L'emergenza Coronavirus sta costringendo tutti noi a casa. Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore, è un attivo sostenitore dell' #iorestoacasa e dalla sua abitazione romana, fa compagnia ai suoi fan con i suoi post su Instagram, dedicati al delicato momento che sta attraversando l'Europa.

Il Paradiso delle Signore stop alle riprese e tutti a casa

Come tutte le soap – persino Beautiful che si ferma dopo ben 33 anni di riprese ininterrotte – Il Paradiso delle Signore ha dovuto prendersi una pausa per difendersi dall'emergenza Conoravirus. Una misura momentanea che Alessandro Tersigni sta passando nella sua casa romana, senza mai trascurare di dare messaggi di speranza a tutti i suoi fan, costretti come tutti, a un isolamento forzato.

Già dai primi giorni di questo momento delicato, Tersigni ha voluto dedicare un pensiero a tutti coloro che sul campo, stanno affrontando una vera e propria guerra.

E condividere suoi social un disegno di pace e un “andrà tutto bene” in diretta dal suo tetto.

Ma non è solo #iorestoacasa ma anche #iostosultetto!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.