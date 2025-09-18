Elodie illumina San Siro: stasera su Canale 5, il suo The Stadium Show

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 18 settembre il prime time di Canale 5 si accenderà con un evento unico: Elodie The Stadium Show, il live spettacolare che segna l’approdo dell’artista romana in uno dei palcoscenici più iconici d’Italia, lo stadio di San Siro.

Un concerto che non è solo musica, ma un vero e proprio viaggio scenico ed emotivo, costruito per raccontare l’universo di Elodie attraverso quattro atti simbolici: Audace, Galattica, Erotica e Magnetica. Ogni sezione rappresenta un frammento della sua identità artistica e personale, intrecciando sensualità, potenza, introspezione e libertà espressiva.

La cantante non sarà sola in questa avventura: sul palco con lei saliranno due protagoniste della musica italiana, Gianna Nannini e Gaia, che condivideranno momenti speciali e daranno vita a performance inedite. Ad accompagnarla una band dal vivo e un corpo di ballo che, attraverso coreografie curate nei minimi dettagli, trasformerà ogni brano in un’esperienza visiva oltre che sonora.

Attraverso questo show Elodie non celebra solo la sua carriera e il suo stile, ma lancia anche un messaggio forte di libertà e inclusione. Ogni atto diventa così una dichiarazione di indipendenza, un invito ad abbracciare le proprie diversità senza paura.

Elodie The Stadium Show è prodotto da Vivo Concerti con la direzione artistica di Laccio, nome di spicco nel panorama delle produzioni live italiane. Un team che ha lavorato per trasformare il concerto in un’esperienza immersiva, in grado di portare San Siro direttamente nelle case degli italiani.

Giovedì 18 settembre lo spettacolo sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, offrendo a milioni di telespettatori la possibilità di vivere, anche dal salotto di casa, un evento che segna una nuova tappa nella carriera di una delle artiste più amate e innovative del panorama musicale italiano.