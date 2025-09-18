TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Elodie illumina San Siro: stasera su Canale 5, il suo The Stadium Show
Anticipazioni TV

Elodie illumina San Siro: stasera su Canale 5, il suo The Stadium Show

Anita Nurzia

Oggi, giovedì 18 settembre, in esclusiva su Canale 5, arriva in prime-time Elodie The Stadium Show, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro.

Elodie illumina San Siro: stasera su Canale 5, il suo The Stadium Show

Oggi, giovedì 18 settembre il prime time di Canale 5 si accenderà con un evento unico: Elodie The Stadium Show, il live spettacolare che segna l’approdo dell’artista romana in uno dei palcoscenici più iconici d’Italia, lo stadio di San Siro.

Elodie The Stadium Show, il live-evento di Elodie nell’iconico palcoscenico di San Siro

Un concerto che non è solo musica, ma un vero e proprio viaggio scenico ed emotivo, costruito per raccontare l’universo di Elodie attraverso quattro atti simbolici: Audace, Galattica, Erotica e Magnetica. Ogni sezione rappresenta un frammento della sua identità artistica e personale, intrecciando sensualità, potenza, introspezione e libertà espressiva.

La cantante non sarà sola in questa avventura: sul palco con lei saliranno due protagoniste della musica italiana, Gianna Nannini e Gaia, che condivideranno momenti speciali e daranno vita a performance inedite. Ad accompagnarla una band dal vivo e un corpo di ballo che, attraverso coreografie curate nei minimi dettagli, trasformerà ogni brano in un’esperienza visiva oltre che sonora.

Attraverso questo show Elodie non celebra solo la sua carriera e il suo stile, ma lancia anche un messaggio forte di libertà e inclusione. Ogni atto diventa così una dichiarazione di indipendenza, un invito ad abbracciare le proprie diversità senza paura.

Elodie The Stadium Show è prodotto da Vivo Concerti con la direzione artistica di Laccio, nome di spicco nel panorama delle produzioni live italiane. Un team che ha lavorato per trasformare il concerto in un’esperienza immersiva, in grado di portare San Siro direttamente nelle case degli italiani.

Giovedì 18 settembre lo spettacolo sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, offrendo a milioni di telespettatori la possibilità di vivere, anche dal salotto di casa, un evento che segna una nuova tappa nella carriera di una delle artiste più amate e innovative del panorama musicale italiano.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?
news VIP Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?
Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2025: Alice dà un ultimatum a Vinicio. Che succederà ora?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2025: Alice dà un ultimatum a Vinicio. Che succederà ora?
Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."
news VIP Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."
Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino
anticipazioni TV Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino
Grande Fratello: Omer e Francesca nel cast della nuova edizione, la presentazione ufficiale (VIDEO)
news VIP Grande Fratello: Omer e Francesca nel cast della nuova edizione, la presentazione ufficiale (VIDEO)
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"
Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon
news VIP Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV