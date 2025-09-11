TGCom24
Elisa a San Siro: il concerto evento arriva stasera su Canale 5
Anticipazioni TV

Elisa a San Siro: il concerto evento arriva stasera su Canale 5

Anita Nurzia

Oggi, giovedì 11 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, il concerto evento a Milano di Elisa.

Elisa a San Siro: il concerto evento arriva stasera su Canale 5

Giovedì 11 settembre, in prima serata, Canale 5 trasmetterà un appuntamento unico: il concerto evento di Elisa, registrato nello Stadio San Siro di Milano. Un debutto assoluto per la cantautrice friulana, che per la prima volta nella sua carriera ha calcato uno dei palchi più iconici della musica italiana e internazionale.Un evento che non è solo musica, ma un racconto in cui si intrecciano arte, impegno sociale e una spettacolarità capace di emozionare milioni di spettatori.

Ospiti Ligabue, Sangiorgi e Dardust per la notte magica di Elisa

Il live è stato pensato come una vera e propria festa, un percorso musicale che ripercorre tutte le fasi della sua carriera. Dall’esordio internazionale in lingua inglese, che l’ha portata ad affermarsi oltre i confini italiani, alla svolta nella scrittura in italiano che l’ha consacrata come una delle voci più amate dal pubblico. Non mancano le sperimentazioni sonore e le collaborazioni che hanno arricchito il suo repertorio negli anni.

A rendere ancora più straordinario il concerto sono stati pensati momenti speciali con ospiti di primo livello. Sul palco con Elisa saliranno Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi e Dardust, pronti a regalare performance indimenticabili e a condividere con lei la magia di San Siro.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’artista ha promesso altre collaborazioni e inattesi incontri musicali, che renderanno la serata ancora più emozionante per chi sarà davanti allo schermo.

Il concerto non si limita all’aspetto musicale, ma si trasforma in un’esperienza multisensoriale. Luci, proiezioni e installazioni sono state progettate come un’estensione dell’immaginario di Elisa, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Elisa ha voluto che questo evento rappresentasse anche un messaggio chiaro sul piano sociale e ambientale. Il cuore del concerto, infatti, è l’equilibrio tra spettacolo e sostenibilità. Il concerto evento di San Siro è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club: La regia è affidata a Luigi Antonini.

