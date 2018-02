È arrivata la Felicità 2, Fiction Rai: da stasera, martedì 20 febbraio 2018

Per Angelica e Orlando arriverà la felicità? Lo scopriremo da stasera, martedì 20 febbraio 2018, con la nuova stagione di È arrivata la Felicità. La Fiction di Rai1, con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, è un affresco che racconta la vita quotidiana di una famiglia allargata, alle prese con gli imprevisti della vita. Una commedia in dodici puntate, raccontata con toni dissacranti ma con la presenza costante della risata.

Ecco le anticipazioni dei primi due episodi della prima puntata di oggi:

Nel primo episodio, intitolato Quando siamo Ritornati, Angelica (Claudia Pandolfi) e Orlando (Claudio Santamaria) vivono insieme alla loro famiglia allargata. Ai loro quattro figli si è aggiunto il piccolo Andrea. La coppia sembra però aver smarrito la complicità di sempre e vari battibecchi si alternano tra lavoro e bollette. Gli unici a essere felici, come coppia, sono Umberto (Andrea Lintozzi Senneca) e Laura (Greta Berti) ma in realtà il ragazzo inizia a soffrire di questa convivenza forzata, a soli diciassette anni. Bea (Giorgia Berti) ha invece trovato un nuovo "servizievole" ragazzo, Simone (Paolo Fantoni) che fa tutto quello che dice lei, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Elfo Domestico". Pietro (Alessandro Roja) e Nunzia (Simona Tabasco) vivono nello studio di architettura nell'attesa di trovare una nuova casa mente Rita (Federica De Cola) e Valeria (Giulia Bevilacqua) aspettano il secondo figlio e il giorno del loro matrimonio. Giovanna (Lunetta Savino) però viene tenuta all’oscuro di questo lieto evento per evitare scenate. Orlando, durante l'ennesimo litigio con la compagna, va a sbattere contro un albero. Niente di grave ma sono necessari degli accertamenti. All'ospedale però i medici si accorgono che qualcosa in Angelica non va...





Nel secondo episodio, dal titolo Quando Pensavi avessi l'amante, Angelica dopo alcuni accertamenti si sottopone a biopsia. Decide di non dire nulla a nessuno sino a quando non avrà risultati certi. Tuttavia Orlando si insospettisce per il suo comportamento schivo e distratto. Si convince così che Angelica abbia un amante, istigato dal padre Guido (Massimo Wertmüller), appena abbandonato dalla moglie per un altro uomo. Guido per ripartire ha deciso di aprire un locale tutto suo e inaugura l’Antiqua Roma. Pietro ha trovato la casa che pensa sia adatta per lui e Nunzia che si è iscritta all’Università e dà il suo primo esame. Umberto conosce Martina e tra i due nasce una certa complicità che lo porta a chiudere la sua relazione con Laura. Intanto la vita di Rita sta per essere sconvolta dall’arrivo a Roma di Luca (Primo Reggiani), il suo ex e unico fidanzato. Valeria lo trova simpatico ma non sa che Rita, a Madrid per l’inseminazione, in un momento di sconforto della ragazza, si è offerto di aiutarla. Angelica rivela finalmente a Orlando il motivo della sua stranezza: è affetta dal linfoma di Hodgkin.