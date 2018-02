È arrivata la Felicità 2, Fiction Rai: anticipazioni stasera, mercoledì 21 febbraio 2018

La seconda puntata di È Arrivata la Felicità ci aspetta questa sera, mercoledì 21 febbraio 2018. La Fiction di Rai1 con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, racconta le vicende di una famiglia allargata, alle prese con i problemi del quotidiano e con gli imprevisti della vita, come l’arrivo di una grave malattia. Riusciranno i protagonisti, Orlando e Angelica, a trovare la felicità in questa seconda stagione?

Ecco le anticipazioni dei due episodi della seconda puntata in onda oggi:

Nell'episodio intitolato Quando lo sapevamo (quasi) solo noi, Bea (Giorgia Berti) e Laura (Greta Berti) stanno per compiere diciotto anni e tutti sono in fermento per questo importante compleanno. Angelica (Claudia Pandolfi) e Orlando (Claudio Santamaria), per non guastare l’umore in casa, decidono di non dire nulla della malattia. Orlando ha però paura di non essere in grado di stare vicino alla moglie, come non era stato capace di fare con il suo caro amico Enrico. Laura e Umberto (Andrea Lintozzi Senneca) si sono lasciati e il ragazzo passa un piacevole pomeriggio con Martina mentre Laura rimane affascinata da Emanuele (Pierangelo Menci), nuovo arrivato nella loro classe. Pietro (Alessandro Roja) vuole cambiare casa presto e inizia a risparmiare sulle piccole cose mentre Rita (Federica De Cola) è molto turbata dalla presenza di Luca (Primo Reggiani).





Nell’episodio intitolato Quando abbiamo perso il Self Control, Angelica rivela della sua malattia alla madre Giovanna (Lunetta Savino), che reagisce con forza e invita il marito Giuseppe (Ninetto Davoli) a fare lo stesso. La sera della festa Laura però trova il protocollo dell’ospedale e la madre è costretta a rivelare la verità a tutti. La festa non decolla. Umberto racconta al suo amico Roberto di come abbia scaricato Martina e di come lei non l’abbia presa bene mentre Laura si confida con Emanuele. A un certo punto però sono gli adulti a prendere in mano la situazione, buttandosi al centro della pista e iniziando a ballare. Alla fine della serata tutti sono rincuorati e tornano a casa con una nuova forza. Angelica ha un’energia contagiosa! Umberto e Laura trovano così il coraggio di dire ai genitori di non essere più una coppia.

È Arrivata la Felicità 2 ci aspetta stasera, alle 21.25 su Rai1.