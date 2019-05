Duisburg - Linea di Sangue: Il Film Stasera su Rai 1

Duisburg - Linea di Sangue, il film in onda stasera alle 21.25 su Rai Uno, s'inserisce nella programmazione speciale in occasione della settimana della legalità che ha il suo culmine domani 23 maggio (27esimo anniversario della strage di Capaci) in cui si celebrerà appunto la Giornata della Legalità.

Diretto da Enzo Monteleone, il film poliziesco - genere portante nella produzione e nell'offerta di Rai Fiction, parte da un vero fatto di sangue, quello avvenuto a Ferragosto 2007 a Duisburg in Germania: una strage che ha tristemente evidenziato la capacità di infiltrazione delle cosche calabresi anche all'estero.

Protagonisti principali del film sono Daniele Liotti e Benjamin Sadler, nei panni di Michele Battaglia e Thoams Block, un commissario della polizia italiana e uno di quella tedesca che uniscono le forze per assicurare i colpevoli alla giustizia.:



La trama del film: Nella città di Duisburg in Germania, all'uscita del ristorante "Da Bruno" sei italiani vengono trucidati da una coppia di killer.

Tutti e sei sono calabresi, giovanissimi. La strage ha un incredibile impatto mediatico in tutta la Germania: mai una cosa simile era accaduta in quella nazione.

La Kriminalpolizei pensa ad un regolamento di conti tra bande di turchi, albanesi e italiani per il controllo di armi e droga. I tedeschi chiedono aiuto alle autorità italiane.

In Calabria, il commissario Michele Battaglia sta passando le sue vacanze con la famiglia al mare. Viene a sapere della strage dal telegiornale. Nello stesso momento una telefonata del Questore di Reggio Calabria lo convoca con urgenza.

Battaglia viene inviato immediatamente in Germania per affiancare nelle indagini il collega Thomas Block. Tra i due all'inizio non corre buon sangue, l'eterna diffidenza tra italiani e tedeschi, ma poi l'istinto della caccia li farà diventare una coppia di investigatori affiatata.

Battaglia capisce che non si tratta di traffico di droga o di armi e ricostruisce una intricata faida familiare nata a San Luca, un paesino dell'Aspromonte ritenuto la capitale della 'ndrangheta. Una faida iniziata durante il carnevale del 1991 tra i due clan che si contendono il controllo del territorio per l'egemonia sui traffici. Una faida proseguita per anni fino a quella tragica notte.



A completare il cast principale del film: Vincenzo Ferrera (Antonio Pedullà), Marina Crialesi (Rosaria Lapadula), Brenno Placido (Giuseppe Lapadula), Anna Ferzetti (Alessandra Battaglia), Massimiliano Frateschi (Francesco Albanese), Ester Pantano (Antonia Lapadula).



