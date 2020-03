Due padri di troppo: il Film con Robin Williams e Billy Crystal stasera su Paramount Channel

Anticipazioni TV

In occasione della Festa del Papà, va in onda la commedia di Paramount Channel con due grandissimi amici nella vita, ambientato proprio durante questa giornata.

Stasera alle 21.10, in occasione della Festa del Papà (che molti - i più fortunati - trascorreranno rinchiusi in casa con le loro famiglie) Paramount Channel propone la commedia di Ivan Reitman del 2019 Due padri di troppo, interpretata da due grandi attori comici nonché amici fraterni come Robin Williams e Billy Crystal, l'unico film che li vede assoluti co-protagonisti. In ruoli minori sono apparsi entrambi anche in Harry a pezzi, in Hamlet di Kenneth Branagh e ovviamente nel documentario postumo Nella mente di Robin Williams.

Del cast fanno parte anche altri volti noti, come quello di Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld), Bruce Grenwood e Patti D'Arbanville, Mary McCormack e un ancora poco noto Jared Harris.

Due padri di troppo: La trama del film

Nel film il regista di Ghostbusters riunisce i due comici per una storia che prende il via quando il diciassettenne Scott (Charlie Hofheimer, futuro Abe Drexler di Mad Men) scappa di casa con la fidanzata Nikki. La madre Collette (Nastassja Kinski) si reca dall'avvocato Jack Lawrence (Crystal), suo ex compagno, perché trovi il ragazzo che è, gli rivela, suo figlio. La donna chiama anche un altro suo ex, lo scrittore Dale Putley (Williams), a cui dice la stessa cosa. Entrambi gli uomini si mettono alla ricerca del ragazzo, finiscono per incontrarsi e fraintendendo la cosa pensano di essere in cerca ognuno del proprio figlio, pensando che per qualche motivo “i due ragazzi” siano entrambi associati a questa sconosciuta Nikki.

Alcune curiosità sul film

Per fare promozione al film la Warner durante le riprese organizzò una celebre apparizione a sorpresa dei due attori in un episodio di Friends del 1994. Per le dinamiche dei loro personaggi, Williams e Crystal si ispirarono alle loro spassose performance per Comic Relief, assieme a Whoopy Goldberg, andate in onda sulla HBO. Due padri di troppo è il remake di una commedia francese, Les Compéres, con Pierre Richard e Gerard Depardieu: con quest'ultimo i due attori l'anno precedente erano apparsi in Hamlet, mentre con Julia Louis-Dreyfus erano nel cast di Harry a pezzi.

Zelda Williams e la foto col papà Robin Williams, ritrovata durante l'isolamento

E parlando di Robin Williams e di festa del papà, la figlia Zelda come la maggior parte di questo pianeta sta chiusa in casa. E mentre metteva in ordine le sue cose durante le pulizie di primavera, in questo periodo di isolamento, ha ritrovato un tesoro, ovvero una serie di buffe foto fatte alla macchinetta col suo adorato padre. Le ha condivise su Twitter, per la gioia e la malinconia di tutti noi, che approfitteremo di questo giorno per sorridere grazie al cinema e riflettere sull'importanza dei nostri padri, che siano o meno ancora con noi.