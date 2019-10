Dritto e Rovescio: stasera intervista a Matteo Salvini su Rete4

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con il programma d'inchiesta e approfondimento presentato da Paolo Del Debbio.

Stasera, giovedì 24 ottobre, in prima serata alle 21.25 su Rete 4, nuova puntata di Dritto e rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Tra i temi della puntata: le ripercussioni sociali della manovra economica e il business dell’accoglienza.

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di stasera

Il programma inizierà con l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini, per discutere di politica e attualità: le elezioni regionali in Umbria, le decisioni dell’esecutivo sull’economia e sull’immigrazione, tra nuovi sbarchi e proteste sulle modalità di accoglienza. In seguito, spazio al dibattito sulla nuova finanziaria: arrivano i fondi per il taglio del cuneo fiscale, ma aumentano le tasse, con il rischio che ci rimettano soprattutto le famiglie, le piccole imprese e i lavoratori con partite Iva.

Si tornerà poi sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza. La Chiesa dice di accogliere tutti, come Don Massimo Biancalani a Vicofaro e Don Luca Favarin a Castelfranco Veneto: quest’ultimo ha spesso attaccato Matteo Salvini e il decreto sicurezza bis. Le telecamere del programma mostreranno però come alcuni imprenditori cinesi approfittino dei profughi in Italia per farli lavorare in condizioni spregevoli. In studio ne discuteranno i deputati Laura Ravetto di Forza Italia, Gennaro Migliore di Italia Viva e Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. Infine, con la senatrice Daniela Santanchè si tornerà a parlare della cultura rom e della vicenda di Padova, con nuovi risvolti e dichiarazioni dei parenti della tredicenne incinta affidata ai servizi sociali.

Dritto e Rovescio torna stasera alle 21.25 su Rete4.