Dr. Knock: la commedia con Omar Sy stasera su Iris

L'attore è protagonista di un adattamento da una celebre pièce teatrale francese portata al cinema già tre volte.

Che dire di Omar Sy? Lo conoscete tutti certamente, a meno che non abbiate visto Quasi amici, uno dei film francesi più di successo di sempre. Corteggiato da Hollywood, che lo ha voluto in X-Men - Giorni di un futuro passato e in Jurassic World, nel 2017 l'attore ha interpretato un fascinoso medico nella commedia Dr. Knock. Potrete gustarla questa sera in tv, precisamente alle 21.00 su Iris.

Il trailer di Dr. Knock

Dr. Knock: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Dottor Knock è un ex truffatore e ladruncolo, all'apparenza pentito, che ha finito per diventare un medico. Un giorno arriva nel piccolo villaggio Saint-Maurice deciso a far fortuna applicando il suo "metodo": vuole convincere gli abitanti del luogo che ogni persona in buona salute è in realtà un malato che si è trascurato o che ignora semplicemente la sua malattia. Inizia così a diagnosticare a ognuno di loro un malanno, reale o immaginario. A rompergli le uova nel paniere arrivano un amore inaspettato e un individuo che conosce il suo passato e che ha tutta l’intenzione di ricattarlo.

Dr. Knock è addirittura il quarto adattamento di una strafamosa pièce teatrale scritta nel 1923 da Jules Romains: "Knock ou le triomphe de la médecine". La prima volta che venne rappresentata ebbe talmente tanto successo che nei 4 anni a seguire fu portata sul palcoscenico 1400 volte. La prima trasposizione risale al 1925, la seconda al 1933, la terza al '51. Le ultime due hanno avuto come protagonista il grandissimo attore Louis Jouvet e quindi, quando Lorraine Lévy ha deciso di dirigere il film, ha pensato a un interprete che potesse non essere da meno. E Sy regge il paragone. Oltretutto, con i suoi abiti eleganti e il suo immancabile Borsalino, l’attore dimostra, scena dopo scena, di avere classe da vendere. Il personaggio che interpreta ha dalla sua un'ironia compassata, che contrasta con l'ottusità dei pazienti che bussano alla sua porta, gente semplice che crede a qualsiasi cosa. Dr. Knock è il quarto lungometraggio della Lévy, che ha cominciato con il teatro per poi passare alla televisione e quindi al cinema. Per il grande schermo ha diretto, fra gli altri, Mes amis, mes amours, commedia brillante con Vincent Lindon, Pascal Elbé e Virginie Ledoyen.