Dopo Il Collegio arriva La Caserma: a gennaio su Rai2 il nuovo docu-reality per i millennial

Anticipazioni TV

La Caserma è il nuovo docu-reality che andrà in onda a gennaio su Rai2 e sarà un'esperienza di vita per la generazione dei millennial.

Dopo il grande successo de Il Collegio, arriverà a gennaio su Rai2 uno dei nuovi programmi televisivi più attesi della prossima stagione. Il titolo? La Caserma.

Realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads Army, La Caserma è un mix tra reality esperienziale e adventure. Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo: quello di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, set unico a contatto con la natura.

La Caserma metterà alla prova la generazione dei millennial, poco raccontata in tv, spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. Che esperienza vivranno i ragazzi? Tante emozioni e una straordinaria esperienza di convivenza e crescita personale per i giovani protagonisti.