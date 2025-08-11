TGCom24
Don Matteo torna su Rai 1, da martedì 12 agosto 2025 le repliche dell’undicesima stagione

Rai 1 propone una variazione di palinsesto, saluta Cuori e al suo posto arrivo l’undicesima stagione di Don Matteo in replica. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

Don Matteo torna su Rai 1, da martedì 12 agosto 2025 le repliche dell'undicesima stagione

Novità nei palinsesti Rai per quanto riguarda la programmazione pomeridiana di Rai 1. Da martedì 12 agosto 2025, infatti, va in onda la replica dell’undicesima stagione di Don Matteo, l’amata fiction con Terence Hill e Nino Frassica, al posto di Cuori, dalle ore 14.05 con ben tre puntate ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Don Matteo torna su Rai 1 da martedì 12 agosto 2025

La Rai propone un nuovo cambio di palinsesto in questa estate molto movimentata a livello di programmazione, che sembra non trovare proprio pace. In attesa de Il Paradiso delle Signore che torna a settembre 2025 con la decima stagione e tante novità, su Rai 1 arrivano le repliche dell’undicesima stagione di Don Matteo, amatissima fiction con Terence Hill nei panni del sacerdote più famoso d’Italia, e Nino Frassica che presta il volto al maresciallo Antonio Cecchini. Don Matteo va in onda a partire dalla 14.05 con ben tre puntate. Nel corso dell’undicesima stagione salutiamo il Capitano Giulio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, che sarà trasferito a Roma e sostituito da Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Entrano nel cast Domenico Pinelli nel ruolo di Romeo Zappavigna e poi Maurizio Lastrico nei panni del PM Marco Nardi. Grandi novità anche in canonica a partire dalla prima puntata dell’undicesima stagione della fiction. Ecco le Anticipazioni.

Don Matteo Anticipazioni undicesima stagione

A partire da domandi, martedì 12 agosto 2025 su Rai 1, arrivano le repliche dell’undicesima stagione di Don Matteo con Terence Hill e Nino Frassica. Nella prima puntata dal titolo “L’errore più bello”, la piccola Sofia accusata dell’omicidio del proprio tutore legale figge da Spoleto. Don Matteo la accoglie in canonica, convinto che gli inquirenti siano giunti ad una conclusione affrettata. Vi anticipiamo che la ragazzina sarà poi un membro fisso del cast di questa edizione. Continuano poi le emozioni con “Scene da un matrimonio” dove Cecchini crede che la nuova "Capitana" lo voglia sostituire con una donna, per questo il Maresciallo fa di tutto per mettersi in buona luce. Intanto, in caserma, fa la sua comparsa il nuovo PM Marco Nardi, un uomo scappato dall'altare e insofferente nei confronti del gentil sesso. Al primo giorno nella nuova scuola, Sofia si scontra con Seba, un ragazzo sfrontato che nasconde, però, un segreto. Infine il terza puntata della giornata dal titolo “Salvazione”: i Carabinieri indagano sull’aggressione di una donna coinvolta nell'incidente in cui anni prima ha perso la vita la figlia di Cecchini. Don Matteo accoglie in canonica il piccolo Cosimo, figlio della vittima, a cui il Maresciallo si affeziona.

