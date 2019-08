Don Matteo: Stasera su Rai 1 il doppio appuntamento con l'amato parroco

Anticipazioni TV

In prima serata andranno gli episodi 15 e 16 della stagione 11 della popolare fiction con Terence Hill e Nino Frassica.

Stasera su Rai1 a partire dalle 21.25 appuntamento, anzi, doppio appuntamento con le repliche estive di Don Matteo 11, la popolare fiction Rai con protagonista il più amato dei parroci della tv italiana interpretato da Terence Hill.

Questa sera sarà la volta degli episodi 15 e 16 intitolati rispettivamente "Una Questione Personale" e "Una Di Quelle"

Nel primo episodio, il nostro investigatore in tonaca dall'intuito infallibile, se la dovrà vedere con il caso di un giovane avvocato accusato (giustamente o ingiustamente?) di essere un assassino. Ad esserne convinto è il pubblico ministero... Ma se Anna (Maria Chiara Giannetta) scoprisse che quell'uomo è la ragione per cui il matrimonio di Marco (Maurizio Lastrico) è saltato?

Intanto Cecchini (Nino Frassica) scopre che Zappavigna non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere e approfitterà della situazione per mettere zizzania tra lui e Assuntina. Sofia, invece, obbligherà Seba a prendere una decisione, ma lui le rivela finalmente la verità sull'incidente di Alice





Nel secondo episodio di Don Matteo di stasera, Oksana, una prostituta ucraina, accusa Barba di averla importunata e aggredita. Don Matteo e i Carabinieri indagano per scagionare l'amico. Intanto una ricca signora lascia in eredità ai Cecchini un ingente patrimonio a patto che si prendano cura del suo amato coniglio. La "capitana" e il Pm, invece, dovranno parlare del bacio che si sono scambiati in un momento di debolezza.

L'appuntamento con le repliche estive di Don Matteo 11 è per stasera a partire dalle 21.25 su Rai UNO.

