Don Matteo sotto tiro: i due episodi di Stasera su Rai 1

Proseguono le repliche estive della stagione 11 della popolare Fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 8 agosto 2019.

Proseguono stasera alle 21.25 Rai1 le repliche estive di Don Matteo 11, la popolare Fiction di successo con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guettà, Maurizio Lastrico e Caterina Sylos Labini.

Come sempre, saranno due gli espisodi in onda. Ve ne diamo qui sotto qualche anticipazione.



Nel primo episodio dal titolo Genitori e Figli, mentre proseguono le indagini sull'aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della Capitana torna a Spoleto dopo l'ennesima delusione d'amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde le tracce e chiede aiuto al PM per ritrovare la ragazza. Intanto Sofia è determinata a scoprire chi sia il suo vero padre.



Nel secondo episodio di stasera, dal titolo Don Matteo sotto tiro, il nostro detective in tonaca viene rapito e tenuto prigioniero da Sabel, una ragazza in fuga disperata.

Intanto in Canonica arriva un nuovo giovane prete alle prime armi e tutti sono preoccupati che sia lì per prendere il posto di Don Matteo, così Cecchini gli fa credere che Spoleto sia piena di pericoli, ma la situazione, come al solito, gli sfugge di mano. Chiara invece prende l'insana decisione di tornare tra le braccia dell'ex fidanzato.

L'appuntamento di stasera con Don Matteo è per le 21.25 su Rai Uno.