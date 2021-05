Don Matteo: Raoul Bova protagonista al posto di Terence Hill?

Anticipazioni TV

Una notizia che sarebbe clamorosa, secondo TvBlog Raoul Bova sostituirà Terence Hill come protagonista durante la tredicesima stagione di Don Matteo.

Grandi cambiamenti in arrivo per l'iconica fiction di Rai1, Don Matteo. La novità sarebbe clamorosa, visto che secondo TvBlog nel corso della tredicesima stagione della trasmissione Terence Hill abbandonerà e il protagonista sarà Raoul Bova, nuovo arrivo per l'occasione nei panni di un prelato, ovviamente più giovane. Addirittura viene data con esattezza la puntata dell'avvicendamento, la quarta.

Il titolo della fiction rimarrà immutato, mentre già noto è il ritorno nella serie, con un ruolo fisso, di Flavio Insinna. Bova quest'anno lo abbiamo seguito in un'altra produzione di Lux Vide, dietro anche a Don Matteo. Stiamo parlando di Buongiorno Mamma, andata in onda in prima serata su Canale 5.