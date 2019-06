Don Matteo: da Stasera su Rai 1 le repliche della stagione 11

Stasera, giovedì 13 giugno 2019, si torna a Spoleto con le repliche estive dell'undicesima stagione di Don Matteo. La ormai storica Fiction di Rai1, interpretata da Terence Hill e Nino Frassica.

Mentre sono in corso le riprese della stagione 12 che vedremo tra qualche mese, mamma Rai ci aiuta a ingannare l'attesa con la riproposizione di tutti gli episodi della stagione 2018.



Tante sono state le novità di Don Matteo 11, a partire dalla Caserma, in fermento per l’arrivo del nuovo capitano...anzi della Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Il Maresciallo Cecchini si deve abituare anche a un’altra nuova presenza: un bambino, misteriosamente legato al suo passato, piombato nella sua vita. In canonica Don Matteo accoglie invece Sofia (Maria Sole Pollio), una teenager con un passato difficile e in piena crisi adolescenziale.

Ma ecco le anticipazioni della prima puntata di Don Matteo 11 in onda oggi:

Nel primo episodio, L’errore più bello, Sofia, una ragazza di sedici anni, è in fuga da Spoleto. È infatti indagata per l’omicidio del suo tutore. Don Matteo decide di accoglierla in canonica ma scoprirà che la ragazza ha alle spalle un pesante passato. Intanto il Maresciallo Cecchini deve salutare il Capitano Tommasi e prepararsi ad accogliere il suo nuovo superiore. Si tratta di Anna Olivieri, integerrima e preparatissima Capitana, arrivata a Spoleto anche per coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato Giovanni Santucci (Cristiano Caccamo) che però ha deciso di prendere un’altra strada…

Nel secondo episodio, Scene da un Matrimonio, marito e moglie sono al centro delle indagini dei Carabinieri. Mentre si indaga per far luce sulla vicenda, Cecchini capisce che la Capitana ha intenzione di sostituirlo con una donna. Decide quindi di cercare in tutti i modi di dimostrare le sue capacità di essere multitasking come una donna. L’equilibrio “precario” della caserma viene scombussolato ancora di più dall'arrivo di Marco Nardi (Maurizio Lastrico), il nuovo PM. Dotato di un indubbio fascino, Nardi è scappato dall'altare e ora sembra più che mai allergico ai rapporti di coppia e insofferente verso il gentil sesso. Sofia invece deve riprendere la scuola. Il primo giorno si scontra con Seba (Federico Russo), un ragazzo bello, spigliato e dai modi arroganti. Pure lui come Sofia nasconde un segreto…

La replica della prima puntata di Don Matteo 11 ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Rai1.