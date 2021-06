Don Matteo 13: Raoul Bova non ruberà la scena a Terence Hill

Anticipazioni TV

Intervistato al Montecarlo Film Festival de la Comédie, Raoul Bova fa chiarezza sul suo ruolo e sulla presenza di Terence Hill nella tredicesima stagione.

Circa una settimana fa qualcuno aveva detto che nella tredicesima stagione di Don Matteo Terence Hill non ci sarebbe stato, e che quindi la ribalta sarebbe stata tutta per Raoul Bova, sopraffina new entry della fiction di Rai1 che va in onda dal 2000. Ebbene: non è vero. Hill non se ne andrà e soprattutto Raul Bova non gli ruberà il ruolo.

Ospite del Montecarlo Film Festival de la Comédie, Raoul Bova ha spiegato a un giornalista di Vanity Fair: "Non possiamo ancora dire molto. Gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo, l'idea è omaggiare Terence Hill entrando in punta di piedi e stando ben attenti alla sensibilità di tutti gli spettatori". Queste parole ci confortano, perché ci suggeriscono che Raoul e Terence avranno delle scene insieme. Come sappiamo il primo impersonerà un prete giovane, che avrà molto da imparare da Don Matteo.

Raoul Bova ci terrà compagnia questa sera su Canale 5, alle 21.45, con Ultima Gara, di cui è regista, sceneggiatore, interprete e produttore. Si tratta di un docufilm che racconta 5 storie legate al nuoto e ad alcuni suoi campioni.