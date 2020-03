Don Matteo 12: stasera su Rai 1 l'Ultimissima Puntata

Anticipazioni TV

Andrà in onda stasera sul primo canale il Finale della dodicesima stagione di Don Matteo. Ecco cosa accadrà...

Torna stasera - giovedì 19 marzo 2020, su Rai 1 alle 21.25 - con l'ultima puntata, il sacerdote investigatore più amato del piccolo schermo, Don Matteo, interpretato, ormai da dodici stagioni, da Terence Hill. Accanto a lui, la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il Maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica). E’ un’indagine particolarmente complicata quella che attende Don Matteo nella puntata conclusiva, in “Non desiderare la roba d’altri”, il prete sarà alle prese con uno strano omicidio. Il cadavere di una donna verrà ritrovato in casa di Sergio e a scoprirlo sarà proprio lui. Ma vediamo nel dettaglio Trama Ufficiale della puntata...

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Don Matteo 12

A casa di Sergio, viene rinvenuto il cadavere di una donna. È proprio l'ex galeotto a fare la drammatica scoperta. Anna, nonostante il suo passato, crede nell'assoluta innocenza dell'uomo. Marco, invece, non è d'accordo: secondo lui, Sergio non è sincero, adesso come in passato. Così, il PM spinge la Capitana ad iniziare a scavare a fondo nella sua vita. La Canonica, in tanto, è in subbuglio: il Papa ha scelto Don Matteo come nuovo Cardinale! Questa è una occasione unica. Tuttavia, ciò vorrebbe anche dire lasciare la sua città, e allontanarsi da tutti i suoi amici. Natalina, Pippo e Nino sono sconvolti: non sono pronti a dire addio al sacerdote investigatore. Pertanto, i tre escogitano un piano per impedire a Don Matteo di partire per la Capitale: metteranno il prete in cattiva luce con il Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto appositamente per valutare la sua candidatura. Ma se non ci riuscissero? Allora andranno a parlare con il Santo Padre in persona!

Non perdete l'ultima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, in onda stasera su Rai 1 alle 21.25.