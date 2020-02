Don Matteo 12: la Trama della Settima Puntata con Elena Sofia Ricci di martedì 3 marzo 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa accadrà nel settimo episodio dell'amata fiction di Rai 1 che andrà eccezionalmente in onda di martedì - e non di giovedì -.

Nella sesta puntata di stasera di Don Matteo, Ines ha incontrato il padre biologico, Sergio. I due stanno imparando a conoscersi. L'uomo, per questo, dovrebbe ringraziare Anna... con la quale, tra l'altro, l'intesa sta crescendo ogni giorno di più. Intanto, i carabinieri si stanno occupando di un caso in cui è coinvolta Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore. Nino, invece, amareggiato per non aver ottenuto una promozione e per l'atteggiamento dei suoi colleghi, sta pensando di dimettersi e ed intraprendere la carriera da influencer. D'altra parte, ci sono dei tutor d'eccezione pronti ad aiutarlo a realizzare il suo sogno: i The Jackal!

La storica fiction di Rai 1, che ha per protagonista il sacerdote investigatore (Terence Hill), tornerà con nuovo episodio - il settimo - la settimana prossima, non di giovedì, bensì martedì 3 marzo 2020. Questa stagione, composta da 10 puntate, ha un unico tema: i Dieci Comandamenti (reinterpretati da Don Matteo).

Don Matteo 12: la Trama ufficiale della Settima Puntata del 3 marzo 2020

Stagione 12, Episodio 7: Non rubare

Don Matteo è sconvolto! Il parroco ha trovato il cadavere di una donna. Per il funerale di quest'ultima, giunge a Spoleto la figlia di sedici anni, Alice. L'adolescente, ovviamente addolorata, ipotizza che la madre avesse raggiunto la città perché si era messa alla ricerca della propria gemella: una figlia che la vittima riteneva esserle stata sottratta non appena era venuta al mondo. Mentre la Capitana sta cercando di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa stanno discutendo a causa dell'arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, un uomo affascinante ed acculturato... ma soprattutto interessato alla madre di Anna. Così, il maresciallo, per far ingelosire la moglie, le fa credere di avere un'amicizia speciale con un'attrice: Elena Sofia Ricci.

Non perdete la prossima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, eccezionalmente in onda martedì 3 marzo 2020 su Rai 1 alle 21.25.