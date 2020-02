Don Matteo 12: la Trama della Sesta Puntata con i The Jackal del 27 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa accadrà nel sesto episodio dell'amata fiction di Rai 1 che andrà in onda la prossima settimana.

Nella quinta puntata di stasera di Don Matteo, la Capitana sta indagando: era davvero il parroco a guidare il furgoncino che ha investito Nada, una ragazza ucraina? Anna, però, è molto presa anche dal matrimonio della cugina, evento a cui ha deciso di partecipare con Sergio, e non con Marco. Intanto, Nino sta allevando un maialino, per preparare al Papa - in arrivo a Spoleto - l'asado argentino. Tuttavia, all'improvviso, il simpatico animale sparisce nel nulla...

La storica fiction di Rai 1, che ha per protagonista il sacerdote investigatore (Terence Hill), tornerà con nuovo episodio - il sesto - la settimana prossima, giovedì 27 febbraio 2020. Questa stagione, composta da 10 puntate, ha un unico tema: i Dieci Comandamenti (reinterpretati da Don Matteo).

Don Matteo 12: la Trama ufficiale della Sesta Puntata del 27 febbraio 2020

Stagione 12, Episodio 6: Non commettere adulterio

La piccola Ines incontra suo padre. Dopo qualche momento difficile, sembra proprio che la bambina e Sergio possano diventare una famiglia; ciò è possibile soprattutto grazie all'intervento di Anna... la quale è sempre più in sintonia con l'ex carcerato. Nel frattempo, in Caserma, i carabinieri sono alle prese con un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore, ed un uomo del suo passato. Nino, invece, è amareggiato: non ha ottenuto la promozione sperata, e non gli piace l'atteggiamento dei propri colleghi. Così, il maresciallo Cecchini vuole dimettersi, ed intraprendere una nuova carriera: quella da influencer! Ad insegnargli i trucchi del mestiere ci penseranno dei tutor d'eccezione: i The Jackal.

Non perdete la prossima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, in onda giovedì 27 febbraio 2020 su Rai 1 alle 21.25.