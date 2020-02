Don Matteo 12: Anticipazioni della Quinta Puntata, Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Dopo due settimane di stop, stasera, su Rai 1, torna Don Matteo con il quinto episodio della dodicesima stagione.

Dopo lo stop di due settimane, il sacerdote investigatore (interpretato da Terence Hill) più amato del piccolo schermo torna stasera, giovedì 20 febbraio 2020, su Rai 1 alle 21.25, con il quinto episodio della dodicesima stagione - che ha un unico tema: i Dieci Comandamenti -. Accanto al protagonista, la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il Maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica).

Scopriamo insieme che cosa è accaduto nella puntata precedente, e che cosa accadrà in quella di stasera.

Don Matteo 12: Dove eravamo rimasti...

Si è presentato in canonica un uomo misterioso, che poi si è rivelato essere Manlio, il padre di Natalina. La perpetua di Don Matteo era inizialmente diffidente - dato che, prima di quel momento,non aveva mai visto il genitore -, ma poi è riuscita ad entrarci in sintonia. Il prete, invece, non si è lasciato convincere, ed ha iniziato ad indagare su di lui. Intanto, Marco è diventato il nuovo tutore legale di Ines . Il PM, però, ha dei problemi con Anna, la quale è sempre più vicina a Sergio...

Don Matteo 12: le Anticipazioni della Quinta Puntata

Nada, una ragazza ucraina, è stata investita da un furgoncino... e, a quanto pare, alla guida del mezzo c'era proprio Don Matteo! Ovviamente, la Capitana sta svolgendo le sue indagini per fare luce sulla vicenda. Tuttavia, Anna ha anche un altro pensiero per la testa: il matrimonio della cugina. La giovane donna ha infatti deciso che prenderà parte all'evento accompagnata da Sergio, e non da Marco. Intanto, gli abitanti di Spoleto si stanno preparando all'arrivo del Papa in città! Il maresciallo Cecchini, per l'occasione, ha deciso di allevare personalmente un maialino per poi preparare al Santo Padre l'asado argentino. Ma che cosa farà Nino quando l'animale improvvisamente sparirà nel nulla?





Non perdete la quinta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, in onda stasera su Rai 1 alle 21.25.