Don Matteo 11 Anticipazioni: stasera, giovedì 15 marzo, la nona puntata della Fiction Rai

Nono appuntamento quello di stasera con Don Matteo 11, la Fiction di Rai1 interpretata da Terence Hill e Nino Frassica. Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto con il fiuto dell’investigazione, è pronto ad affrontare nuove avventure in compagnia del suo inseparabile amico, il Maresciallo Cecchini.

Ecco le anticipazioni degli episodi in onda oggi:

Nel primo episodio, intitolato Genitori e Figli, Chiara (Teresa Romagnoli) la sorella della Capitana torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Cecchini (Nino Frassica) si propone di aiutarla a distrarsi e la porta fuori a cena, perdendone però subito le tracce. Chiede così aiuto al PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Sofia (Maria Sole Pollio), dopo aver scoperto di essere stata adottata e che la sua vera madre l’ha abbandonata, è decisa a scoprire chi è il suo vero padre.

Nel secondo episodio, intitolato Sotto Tiro, Don Matteo (Terence Hill) viene rapito e tenuto in ostaggio da Isabel, una ragazza in fuga e disperata. In Canonica intanto fa il suo arrivo un giovane prete alle prime armi e tutti sono preoccupati che debba prendere il posto di Don Matteo. Cecchini si ingegna per scoraggiare il nuovo arrivato e indurlo a fuggire dalla città. La situazione gli sfugge, come sempre, di mano. Chiara invece prende la decisione di tornare tra le braccia del suo ex fidanzato.

