Don Matteo 11: Anticipazioni sesta puntata stasera, giovedì 22 febbraio

Questa sera, giovedì 22 febbraio 2018, appuntamento con il parroco di Spoleto con il fiuto per l’investigazione. Va in onda la sesta puntata di Don Matteo 11, la Fiction di Rai1 interpretata da Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Maria Sole Pollio e Federico Russo.

Ecco le anticipazioni degli episodi della puntata di oggi:

Nel primo episodio, intitolato Ancora Bambina, Francesca a soli 13 anni è una ballerina prodigio ed è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno. Il Pm (Maurizio Lastrico) e il Maresciallo Cecchini consegnano il ciondolo della Capitana a un’anziana signora che scambia entrambi per il marito defunto e il cameriere. Il ciondolo deve essere così recuperato e i due faranno di tutto per riprenderlo. Intanto Alice torna a scuola e chiede aiuto a Sofia (Maria Sole Pollio) per organizzare una festa per Seba (Federico Russo).

Nel secondo episodio, intitolato Scegli me, sul set di un reality show viene trovata una ragazza in fin di vita. Anna (Maria Chiara Giarretta), la Capitana, indagherà sotto le mentite spoglie di una concorrente del programma e sfodererà la sua femminilità per essere credibile. Marco rimane affascinato dalla “nuova” Anna, che lascia la caserma nelle mani di Cecchini. Il Maresciallo prende il compito molto seriamente mentre in canonica Pippo (Francesco Scali) decide di partire per realizzare un suo grande sogno.

Don Matteo 11 ci aspetta stasera, alle 21.25 su Rai1.