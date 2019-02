Domenica In: gli Ospiti di Oggi pomeriggio su Rai Uno

La puntata di Domenica In di oggi, domenica 17 febbraio, non abbandona ancora il Festival di Sanremo. Dopo il successo della puntata scorsa dal Teatro Ariston, il programma domenicale di Mara Venier, in onda dalle 14 su Rai Uno, torna nella sua sede naturale, gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, ma continua ad occuparsi del 69esimo Festival della Canzone Italiana e dei suoi protagonisti.

Tra gli ospiti di oggi ritroveremo, infatti, Simone Cristicchi, che riproporrà la sua canzone "Abbi cura di me", quinta classificata e vincitrice del Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione e del Premio Giancarlo Bigazzi. per la migliore composizione. Ci saranno poi Arisa, che canterà il suo brano di Sanremo "Mi sento bene" e sarà protagonista di una intervista nella quale racconterà alcuni episodi della sua vita e della sua carriera. Infine sarà il turno di Enrico Nigiotti, 10° classificato, che riproporrà in studio "Nonno Hollywood" oltre ad un medley di alcuni suoi successi.

Ha a che fare con Sanremo anche un'altra ospite della puntata di oggi di Domenica In, parliamo di Serena Rossi, reduce dal grande successo di pubblico di Io sono Mia il film andato su Rai Uno martedì scorso e che ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo quasi 8 milioni di spettatori. Nel film, Serena Rossi interpreta in modo straordinario il ruolo di Mia Martini. Accompagnata in studio da Olivia Bertè, sorella di minore di Mia e Loredana, Serena Rossi canterà nuovamente "Almeno tu nell'Universo", presentata da Mia Martini al Festival di Sanremo nel 1989 e già proposta dall'attrice sul palco dell'Ariston la scorsa settimana.



Mia Martini - Io sono Mia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nel segno della canzone ma anche del cinema anche un'altra ospite di oggi: Laura Chiatti. L'attrice è protagonista in questi giorni al cinema insieme a Michele Riondino del film Un'Avventura, una storia romantica raccontata attraverso le leggendarie canzoni di Battisti e Mogol.



Un'Avventura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



L'attrice sarà intervistata da Mara Venier sulla sua carriera, la famiglia e il suo ruolo di mamma e si esibirà anche nell'interpretazione di uno dei grandi successi di Lucio Battisti "Emozioni".

Non perdete l'appuntamento pomeridiano con Domenica In, oggi su Rai 1 dalle 14.