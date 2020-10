DOC - Nelle tue mani: Quando Torna su Rai1? Video Inedito della Prima Puntata

Anticipazioni TV

Data ufficiale, Anticipazioni e Immagini Inedite di DOC - Nelle tue mani, la Fiction con Luca Argentero presto di nuovo su Rai1.

Doc – Nelle Tue Mani sta per tornare su Rai1 con i nuovi episodi inediti che chiudono la prima stagione della Fiction. Quattro puntate in prima visione assoluta, in onda a partire da giovedì 15 ottobre.

Doc – Nelle Tue Mani: su Rai1 dal 15 ottobre 2020 le Puntate conclusive della Prima Stagione

Il medical-drama RAI con Luca Argentero e Matilde Gioli riparte dal nono dei sedici Episodi che componevano la Prima Stagione, costretta alla sospensione a causa dell'Emergenza Coronavirus. Le prime quattro Puntate hanno conquistato i pubblico italiano e collezionato numeri da record, oltre 7 milioni di telespettatori a serata. Grandi aspettative sono dunque riposte nella seconda parte della Prima Stagione della Fiction girata quest’estate, al termine del lockdown.

Doc – Nelle Tue Mani: su Instagram immagini inedite della Prima Puntata

In attesa del debutto di Doc - Nelle Tue Mani, sulla pagina Twitter Ufficiale sono apparse le prime immagini inedite della puntata in onda il 15 ottobre 2020. La prima parte della Stagione si era conclusa con la scoperta da parte del cinico Sardoni della grave dipendenza da psicofarmaci di Andrea Fanti, il medico smemorato protagonista della serie. Sono proprio i due personaggi a comparire nel video inedito postato sui social:

Doc – Nelle Tue Mani: Confermato il Secondo Capitolo

Doc – Nelle Tue Mani sostituirà Nero a Metà 2 nei palinsesti del giovedì sera di Rai 2. La fiction, ispirata alla storia vera del medico lodigiano Pierdante Piccioni, è stata già riconfermata per un Secondo Capitolo. Sembra inoltre che l'eco del grande successo italiano abbia varcato i confini nazionali. La drammatica storia di questo Dottore senza Memoria - oggi in prima linea contro il Covid-19 - ha conquistato gli USA. Secondo rumor infatti, la società di produzione de I Medici e del thriller finanziario Diavoli, sarebbe interessata ad un adattamento americano di Doc - Nelle tue Mani

Doc - Nelle tue Mani torna giovedì 15 ottobre 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25