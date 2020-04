DOC - Nelle tue mani: Quando torna con il Finale? Ci sarà una Seconda Stagione?

Anticipazioni TV

Il primo Capitolo non si è concluso, mancano ancora 4 nuove puntate. Scopriamo quando la Fiction DOC Nelle tue mani con Luca Argentero tornerà in TV su Rai1 e se possiamo sperare in una Seconda Stagione...

Tutti attendevano stasera il Gran Finale di Stagione di Doc - nelle tue Mani, purtroppo le aspettative sono state deluse. Come più volte dichiarato dal protagonista della Fiction Luca Argentero, la quarta puntata non è quella conclusiva, ma solo l'Ultima girata...

Doc - nelle tue Mani, quando tornerà con la seconda parte della Prima Stagione

Le rigide regole di distanziamento sociale lagate all'Emergenza Covid-19 hanno costretto a mettere in standby il progetto, che si potrà dire concluso solo tra 4 puntate. Autori e Cast contano sull'affezione dei telespettatori che hanno premiato questo primo ciclo di episodi con numeri da record e promettono di tornare presto sul set per garantire a questo fortunato Capitolo il finale che merita. Si spera di ripartire con la messa in onda già in autunno, ma tutto dipenderà dalla durata dello stato di Emergenza.

Doc - nelle tue Mani, ci sarà un Secondo Capitolo?

Niente di ufficiale su un possibile secondo Capitolo, ma è sempre Luca Argentero a rivelare che - dato il successo ottenuto - l'ipotesi di una seconda stagione è più che concreta. La situazione attuale non permette di fare calcoli ed è dunque ovvio che la produzione non si sbilanci confermando un nuovo Capitolo, priorità assoluta in questo momento è infatti riuscire a terminare il Primo. Di fatto, picchi da 8 milioni di telespettatori a serata, sono un ottimo incentivo a dare un seguito a questa storia, e siamo certi che Rai non si farà sfuggire l'occasione...

Ad accorgersi del valore del nuovo medical drama ispirato ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, oggi in prima linea contro il Coronavirus, è anche l'America. Secondo rumor infatti, la società di produzione de I Medici e del thriller finanziario Diavoli, sarebbe interessata ad un adattamento USA di Doc - Nelle tue Mani.