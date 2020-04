DOC - Nelle tue mani diventa una Serie TV USA!

Anticipazioni TV

La storia dietro la Fiction con Luca Argentero commuove anche l'America e dagli Usa si pensa già ad un adattamento di DOC - Nelle tue mani.

Con un debutto da 7 milioni di telespettatori (26.1% di share), Doc - Nelle tue Mani, è la serie del momento. Un successo che ha confermato l'apprezzamento del pubblico per le produzione RaiFiction e l'affetto per il grande protagonista di questo racconto: l'attore Luca Argentero. Ma a far guadagnare punti in più ad un progetto già eccellente, è la storia dietro la Fiction, Doc -Nelle tue Mani infatti è ispirato ad una vicenda realmente accaduta, quella di Pierdante Piccioni.

Doc - Nelle tue Mani: La storia vera dietro la Fiction

E' il 31 maggio 2013 e Piccioni - oggi Primario al Pronto Soccorso di Codogno, medico in prima linea nella lotta al Coronavirus - resta vittima di un terribile incidente a seguito del quale perde 12 anni di memoria. Al suo risveglio i colleghi scoprono che Pierdante è convinto di essere ancora al 25 ottobre 2001 e di aver appena accompagnato suo figlio di 8 anni – in realtà ormai all’università - a scuola. I ricordi dell'ultimo decennio sono andati in fumo a causa di una grave lesione cerebrale. Il dottore ha dovuto dunque ricominciare da zero, partendo dallo scalino più basso, ma forse con una marcia in più: essere paziente e poi medico, gli ha permesso di trovare un'intesa speciale con le persone che cura, tanto da guadagnarsi il soprannome di “dottor empatia”.

Gli americani pensano ad un adattamento di Doc - Nelle tue Mani

la storia di questo medico coraggioso ha commosso tutti e l'interpretazione di Argentero e dei suoi colleghi, tra cui spicca Matilde Gioli, è riuscita a rendere a pieno la drammaticità ma anche la bellezza di questa straordinaria vicenda. E così l'eco del grande successo italiano ha varcato i confini nazionali. In un momento così drammatico, in cui l'attenzione verso il nostro Paese è rivolta principalmente all'Emergenza Sanitaria, la storia di questo Medico - oggi in prima linea contro il Covid-19 - ha conquistato gli USA. Secondo rumor infatti, la società di produzione de I Medici e del thriller finanziario Diavoli, sarebbe interessata ad un adattamento americano di Doc - Nelle tue Mani che sarà presentato ai MipTV Online Plus.

