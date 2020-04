DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero: Stasera la Terza puntata della Fiction su Rai1

Anticipazioni TV

Record d'ascolti per la Fiction di Rai1 con Luca Argentero, che stasera torna a vestire i panni del medico Andrea Fanti, per la terza puntata.

Con un debutto da 7 milioni di telespettatori (26.1% di share) e una seconda puntata che si è rivelata ancora più fortunata della prima, ben 8 milioni di persone e uno share del 29%, Doc - Nelle tue Mani si conferma la serie del momento. Per la gioia dei molti fan dunque, la storia del medico Andrea Fanti, Luca Argentero, ispirata ad una vicenda realmente accaduta, torna stasera, giovedì 9 aprile 2020, su Rai1, con la terza puntata. Nel Cast, accanto ad Argentero, anche Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, allieva ed amante - ormai dimenticata - del dottore.

Doc - Nelle tue Mani: il Riassunto della Seconda Puntata

Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese. L’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

Le Anticipazioni della Terza Puntata di Doc -Nelle tue Mani

Episodio 5 - L'errore

Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre.



Episodio 6 - Come eravamo

Un episodio speciale ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l'occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25