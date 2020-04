DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero: Stasera l'Ultima puntata della Fiction su Rai1

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con la fiction di Rai1 che vede Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti. Ma non si tratta del Finale di Stagione...

Ultimo appuntamento con la fortunata Fiction di Rai1 Doc - Nelle tue Mani. Stasera, giovedì 16 aprile 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi girati della prima stagione, il Capitolo però non si concluderà così, secondo quando dichiarato in più occasione dal protagonista Luca Argentero, sono previste ben altre quattro puntate prima dell'atteso Finale di Stagione. Toccherà dunque attendere la fine delle limitazioni legate all'Emergenza Coronavirus per scoprire come si concluderà il primo capitolo del medical drama ispirato alla storia vera del Dottor Pierdante Piccioni.

Doc - Nelle tue Mani: il Riassunto della Terza Puntata

Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Un tuffo nel passato riporta Andrea a dieci anni prima, quando, medico entusiasta, ha per la prima volta l'occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente...

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Doc - Nelle tue Mani

Episodio 7 - Like

L'arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che insieme dovranno superare per il bene della figlia. L'attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un'appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Episodio 8 - Il Giuramento di Ippocrate

Nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un aspirante astronauta.

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25