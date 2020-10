DOC - Nelle Tue Mani con Luca Argentero: da Stasera le Nuove Puntate su Rai1

Anticipazioni TV

Torna Stasera con Nuove Puntate inedite della Prima Stagione, la Fiction con Luca Argentero DOC - Nelle Tue Mani.

Torna Stasera, 15 ottobre 2020, DOC - Nelle tue mani, la Fiction con Luca Argentero, che ha esordito la scorsa primavera con ascolti record. Dopo lo Stop forzato, legato all'Emergenza Coronavirus, il medical dramma di Rai1 debutta stasera sul piccolo schermo con la prima delle sette puntate inedite che concluderanno questo fortunato Capitolo. Ritroveremo dunque Andrea Fanti, protagonista della Fiction ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni; la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell’incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato. Nel Cast, accanto ai due protagonisti, rincontreremo: Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Gianmarco Saurino e Raffaele Esposito, Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Alberto Malanchino.

DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero: La Storia

Autorevole. Sicuro. Impeccabile. Lo vorremmo sempre così il medico che ci cura. E anche se parla una lingua piena di tecnicismi lasciamo che sia lui a governare la nostra vita quando la salute s’incrina. Ma cosa succede se sotto il camice bianco che indossa c’è un uomo che come i suoi malati lotta con il proprio dolore, i propri limiti e le proprie insicurezze? Questo medico è Andrea Fanti, il protagonista di DOC - Nelle tue mani, i cui nuovi episodi andranno in onda su Rai1 a partire da stasera, giovedì 15 ottobre. A causa di un trauma cerebrale Fanti ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L’ospedale diventa l’unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta il luogo della rinascita che gli offre l’opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell’incidente...

Le Anticipazioni della Puntata di Stasera di DOC - Nelle tue mani

Episodio 9 - In Salute e in Malattia: Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.

Episodio 10 - Quello che siamo: Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25