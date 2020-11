Doc - nelle tue mani: Ci sarà la Seconda Stagione?

Anticipazioni TV

DOC - Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero, ha riscosso un grandissimo successo, quindi una seconda stagione era scontata ed è stata annunciata: ma cosa ne sappiamo?

Il grande successo di DOC - Nelle tue mani, la produzione RaiFiction interpretata da Luca Argentero ormai vicina ogni settimana al 30% di share, chiede a gran voce l'arrivo di una seconda stagione, ma quali sono le tempistiche? Non è una domanda da poco, perché per quanto la seconda serie sia stata confermata, le difficoltà logistiche dovute alla perdurante emergenza Coronavirus annullano tutti gli automatismi.

La vicenda del medico Andrea Fanti (Argentero), che perde dodici anni di memoria a causa di un attentato alla sua vita, ha conquistato il pubblico italiano nelle due tranche della prima stagione, con la seconda giunta al termine. Mentre la serie, ispirata alla reale vicenda del dottor Pierdante Piccioni del Pronto Soccorso di Codogno, è stata già opzionata per un remake negli Stati Uniti, si pensa a un Secondo Capitolo di DOC all'altezza delle aspettative dei suoi fan. Leggi anche DOC - Nelle tue mani: la storia vera dietro la Fiction con Luca Argentero

DOC - Nelle tue mani, la seconda stagione e il Covid

Anche se si sa poco della vicenda che la seconda stagione di DOC - Nelle tue mani racconterà, in questo momento in corso di sceneggiatura ad opera di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, il primo ha raccontato in conferenza stampa che il Covid non potrà non far parte di qualche episodio. Non si tratta infatti soltanto di costruire il piano di produzione intorno al virus, nella speranza di andare sul set a marzo, ma anche di tenerne conto nelle vicende ospedaliere ambientate in una città provata dalla pandemia come Milano. "Non raccontare il virus sarebbe un segno di scarsa responsabilità e non renderemmo onore al lavoro dei medici di fronte a questa emergenza globale che hanno vissuto".

Nella nostra intervista con Luca Argentero, l'attore ci ha raccontato che proprio a causa del Covid non è stato possibile organizzare la classica festa di fine riprese della prima stagione, tanto che lui stesso ha proposto alla produzione di organizzarne un'altra di "inizio riprese" quando arriverà il momento di tornare sul set per il prosieguo. Leggi anche La nostra intervista con Luca Argentero per DOC - Nelle tue mani

DOC - Nelle tue mani, il ringraziamento di Luca Argentero ai fan e la sua promessa

Sempre nella nostra conversazione con Luca Argentero, la star di DOC ha candidamente ammesso di "non avere la più pallida idea di cosa racconterà" la seconda stagione, anche se il protagonista in un'altra intervista con TV Sorrisi & Canzoni aveva detto di provare un' "enorme gratitudine per le manifestazioni d'affetto" degli spettatori e aveva ammesso di non vedere l'ora di tornare sul set: "Andrea Fanti mi manca già. Io l’ho salutato qualche mese fa quando abbiamo finito di girare, ma è solo un arrivederci”. Leggi anche DOC - Nelle tue mani, Intervista Esclusiva a Sara Lazzaro: "Un finale di stagione dai risvolti inaspettati!"

DOC - Nelle tue mani, nella seconda stagione importanti sviluppi per i protagonisti

L'efficacia dell'eventuale seconda stagione di DOC - Nelle tue mani dipenderà da come ci si congederà dagli spettatori al termine della prima. Stando alle parole di Alberto Malanchino, interprete del medico etiope Gabriel Kidane, pubblicate su Fanpage: "Nessun personaggio potrà adagiarsi, lasceremo gli spettatori col fiato sospeso e ci sarà un'evoluzione fino all'ultimo secondo". Malanchino si riferisce anche al rapporto tra Gabriel ed Elisa, la dottoressa intepretata da Simona Tabasco.