DOC - Nelle Tue Mani Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Luca Argentero

Va in onda questa sera in prima serata su Rai1 Veleni, la penultima puntata della fiction in cui Luca Argentero è un medico che ha perso la memoria.

Ritorna questa sera, giovedì 12 novembre 2020, DOC - Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, che non ricorda più i sui ultimi 12 anni di vita. La fiction di Rai1, che non ha nulla da invidiare a Grey's Anatomy e E.R. e prende spunto da una storia vera, è arrivata alla penultima puntata, ciò significa che la suspense continua crescere e che i personaggi si trovano a dover superare mille difficoltà. Il nuovo episodio si intitola Veleni e riporta in scena gli attori che conosciamo e che tanto amiamo, a cominciare da Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzaro. Sono tutti dottori perfetti, anche perché, prima dell'inizio delle riprese, hanno fatto ricerca sul campo in un vero reparto di Medicina Interna.

DOC - Nelle tue mani: Dove eravamo rimasti...

La scorsa puntata di DOC - Nelle tue mani ha avuto un successo strepitoso. Intitolata Perdonare e perdonarsi e andata in onda il 5 novembre, ha totalizzato 7.667.000 spettatori, pari al 28.3% di share. Ma cosa è successo durante l'episodio? Tante cose. Innanzitutto qualcuno si è baciato per la prima volta, e cioè Riccardo e Alba. Lei gli ha dichiarato il suo amore e ha scoperto che lui non andrà a vivere con la precedente fidanzata Maria ma con il suo migliore amico. Lorenzo, invece, ha ritrovato la sua ex, Chiara, che è stata ricoverata per overdose e che risulta affetta da una malattia congenita che ha gravemente compromesso il suo fegato. Gabriel ha detto parole d'amore a Elisa e ha confessato alla sua comunità che desidera rimanere in Italia. Tuttavia si sente confuso e ha qualche dubbio. E Andrea Fanti? E’ sempre più vicino a scoprire la verità sul Satonal, il farmaco sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Questo spinge Marco a trovare qualcuno che dia al personaggio di Argentero la colpa per la sperimentazione. Una persona c'è: uno specializzando che in passato Fanti aveva cacciato dall'ospedale.

Le Anticipazioni della Puntata di Stasera di DOC - Nelle tue mani

Nuovo imperdibile appuntamento con la serie DOC - Nelle tue mani, con l'episodio Veleni in prima serata su Rai1. Nella puntata Andrea Fanti si ritrova nei guai nel momento in cui un suo ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica. Il nostro purtroppo non può difendersi per via della perdita di memoria e non gli resta che chiedere aiuto. Lorenzo, invece, è molto preoccupato per le condizioni di salute di Chiara e ce la mette tutta per farla inserire nella lista dei trapianti. Quanto ad Agnese, accusa un inaspettato malore.

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25