DOC - Nelle Tue Mani Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Luca Argentero

Anticipazioni TV

Va in onda Stasera la quarta delle Puntate inedite che compongono la Prima Stagione di DOC - Nelle Tue Mani, il medical drama con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli.

Torna Questa Sera, giovedì 5 novembre 2020, DOC - Nelle tue mani, il medical drama con protagonista l'attore italiano dal sorriso più bello di sempre: l'affascinante Luca Argentero. Il personaggio che interpreta, che si chiama Andrea Fanti, è ispirato al primario Pierdante Piccioni, che dopo essersi risvegliato dal coma in seguito a un incidente stradale, non ricorda più le cose che gli sono accadute negli ultimi dodici anni. Dopo uno stop imposto dall’emergenza Coronavirus, la Fiction è tornata su Rai1 il 15 settembre insieme al suo favoloso cast, che comprende innanzitutto Matilde Gioli nella parte di Giulia Giordano, il cui cuore batte all’impazzata per Andrea Fanti. Accanto a lei ci sono Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Gianmarco Saurino, Raffaele Esposito, Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Alberto Malanchino. La regia è invece affidata a Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

DOC - Nelle tue mani: Dove eravamo rimasti...

La scorsa puntata di DOC - Nelle tue mani, andata in onda il 29 ottobre, ha avuto un seguito incredibile, toccando i 7,5 milioni di spettatori. Intitolata Egoismi, vedeva Andrea intento a cercare di scavare nella propria memoria per tentare di recuperare qualche ricordo e capire la ragione, o meglio l'errore alla base dell'incidente che lo ha portato a sfiorare la morte. Nel frattempo è scoppiato l’amore fra i due specializzandi Riccardo e Alba, ma lui si vergognava della protesi alla gamba. Cuoricini anche per Elisa e Gabriel, anche se Elisa si è molto rattristata perché Gabriel a fine specializzazione intende tornare nella sua Etiopia, dove sposerà una ragazza del posto. Infine, Andrea e Giulia Giordano si sono avvicinati, guardati con sospetto da Agnese, che, in qualità di ex moglie di Fanti, ha ceduto alla gelosia.

Le Anticipazioni della Puntata di Stasera di DOC - Nelle tue mani

DOC - Nelle tue mani andrà in onda stasera, giovedì 5 novembre 2020 con la puntata Perdonare e perdonarsi. Nell'episodio Lorenzo si trova a dover fare i conti con Chiara, la sua ex, che viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie, invece, non si sentono affatto tranquilli a causa delle ricerche che Andrea Fanti sta facendo sul Satonal, un farmaco sperimentale che potrebbe aver provocato una serie di decessi. Quanto a Gabriel, deve spiegare alla sua comunità che, contrariamente alle sue intenzioni iniziali, desidera restare a vivere in Italia. Lorenzo, infine, si trova a fare i conti con i propri demoni.

L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25